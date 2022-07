Bundeskartellamt will Amazon künftig schärferen Kontrollen unterziehen

Werbung



Das Bundeskartellamt will nach dem Facebook-Konzern Meta und Google auch gegen Amazon schärfere Wettbewerbskontrollen durchsetzen. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der Online Riese Amazon soll künftig schärferen Wettbewerbsauflagen unterlegen. Das Bundeskartellamt stufte Amazon als ein Unternehmen mit überragender, marktübergreifender Bedeutung ein. Nach Einschätzung des Bundeskartellamts könne Amazon den Zugang anderer Unternehmen zu Absatzmärkten kontrollieren und somit von seiner Rolle als Händler und Marktplatz profitieren. Anders als Google und Meta will Amazon die Entscheidung nicht akzeptieren und kündigt an, Rechtsmittel sorgfältig zu prüfen.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

