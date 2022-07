Im Rahmen der Hauptversammlung der voestalpine wurde für das Geschäftsjahr 2021/22 eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie beschlossen. Das entspricht einer Erhöhung von 140 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,50 Euro). Die Dividende gelangt am 18. Juli 2022 zur Auszahlung (Ex-Dividendentag: 14. Juli 2022). Von der Dividendenkontinuität profitieren laut voestalpine auch weltweit die rund 24.500 Mitarbeiter, die über das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm des Konzerns an der voestalpine AG beteiligt sind. Die - sowohl nach Stimmprozenten als auch gemessen am Aktienwert größte Mitarbeiterbeteiligung in Österreich - vertritt insgesamt rund 14,2 % der Stimmrechte der voestalpine AG.

