Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 5. Juli 2022 die Wiederbestellung von Brigitte Vogt als Universitätsrätin beschlossen sowie die Demission von Universitätsrätin Monika Pfaffinger zur Kenntnis genommen.Die Mandatsperiode von Brigitte Vogt als Mitglied des Universitätsrates der Universität Liechtenstein läuft am 30. September 2022 ab. Brigitte Vogt hat sich für eine weitere Mandatsperiode zur Verfügung gestellt und wird vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2026 neuerlich im Universitätsrat Liechtenstein Einsitz nehmen. Die bisherige Universitätsrätin Monika Pfaffinger hat demissioniert, da sie aufgrund ihrer Berufung zur Prorektorin der Universität Liechtenstein ihre Tätigkeit im Universitätsrat nicht mehr ausüben kann. Der Universitätsrat besteht damit aktuell aus Präsident Klaus Tschütscher aus Ruggell, Vizepräsident Markus Kaiser aus Gamprin, den Mitgliedern Michael Käppeli aus Illnau, Verena Konrad aus Dornbirn, Rudolf Minsch aus Klosters und Brigitte Vogt aus Schaan.Die Regierung dankt der wiederbestellten Universitätsrätin Brigitte Vogt für ihre Bereitschaft, eine weitere Mandatsperiode im Universitätsrat mitzuwirken. Der ausscheidenden Universitätsrätin Frau Monika Pfaffinger dankt die Regierung für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihr für ihre neue Aufgabe an der Universität alles Gute.Pressekontakt:Ministeriums für Äusseres, Bildung und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892222