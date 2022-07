Atlantic Equities hat die Kryptobörse Coinbase herabgestuft und begründet dies mit dem Krypto-Crash und der Möglichkeit weiterer Marktturbulenzen.

Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um Coinbase-Aktien zu kaufen, da die Krypto-Währungspreise volatil bleiben und die Risiken eines weiteren Zusammenbruchs in diesem Bereich weiter steigen würden, so Atlantic Equities.

"Wir haben zunehmende Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, längerfristig Talente anzuziehen, sowie wettbewerbsbezogene Bedenken hinsichtlich der Verbreitung von Fehlinformationen über die Finanzkraft des Unternehmens und den Schutz der Vermögenswerte der Verbraucher", schrieb Simon Clinch. "Darüber hinaus haben sich unsere Hoffnungen auf eine gewisse Stabilisierung der Krypto-Preise und -volumina zerschlagen, da sich beide viel schwächer als erwartet entwickelt haben", so der Analyst der großbritannischen Investmentbank weiter.

Der enorme Werteverlust bei Kryptowährungen liegt neben Inflations- und Rezessionsängsten auch im Zusammenbruch des Stablecoins TerraUSD begründet. Anleger trennten sich in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt von Risikoanlagen.

Abgefärbt hat die schlechte Entwicklung auch auf die US-amerikanische Krypto-Handelsplattform Coinbase. Im ersten Halbjahr des Jahres 2022 verlor das Unternehmen fast 80 Prozent an Wert und steht nun bei circa 54,30 US-Dollar. Atlantic Equities senkte das Rating auf "Neutral" und das Kursziel für die Aktie von 95 auf 54 US-Dollar.

Ein drohender Krypto-Winters könnte laut der Bank für weitere Abwärtsbewegungen sorgen. "Wir sehen die Risiken für Coinbase in einem Krypto-Abschwung, der mit den Folgen der Dotcom-Blase vergleichbar ist", so Clinch. "In einem solchen Fall glauben wir, dass unsere Schätzungen für die Nettoeinnahmen um mehr als 70 Prozent in den Geschäftsjahren 2023/24 fallen könnten, wobei Coinbase während des gesamten Zeitraums einen EBITDA-Verlust verzeichnen würde."

Die Coinbase-Aktie startete am Mittwoch mit einem Minus von zwei Prozent an der Nasdaq.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Enthaltene Werte: US19260Q1076