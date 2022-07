Kommt es zum Comeback von Tech-Aktien? In den vergangenen Tagen liefen Nasdaq 100 und Nasdaq Composite besser als Dow Jones und S&P 500. Tech-Fans haben Blut geleckt und Kult-Investorin Cathie Wood so viel Geld anvertraut wie seit vielen Wochen nicht mehr. Derweil hat sich Woods größte Position bereits stark erholt.Woods Ark Innovation ETF verbuchte am Freitag neue Kundengelder in Höhe von 323 Millionen Dollar. Das waren die stärksten Zuflüsse seit Anfang Mai. Damals investierten die Anleger 366 ...

