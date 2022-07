Noch nie war der Franken gegenüber dem Euro so stark. Am Mittwochnachmittag kostete ein Euro noch 0,98755 Franken. Und ein Ende der Stärke des Frankens ist nicht absehbar.Zürich - Noch nie war der Franken gegenüber dem Euro so stark. Am Mittwochnachmittag kostete ein Euro noch 0,98755 Franken. Und ein Ende der Stärke des Frankens ist nicht absehbar. «Das ist - abgesehen vom Chaostag 15. Januar 2015 - ein Allzeittief», sagte Thomas Heller, CIO bei Belvédère Asset Management zu AWP. Damals hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Euro-Mindestkurs von 1...

