Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Bei der ersten Gläubigerversammlung der Green City AG am Mittwoch in München hatte Insolvenzverwalter Axel W. Bierbach gute Nachrichten für die Gläubiger des insolventen Anbieters für Entwicklung, Bau, Finanzierung und Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen, so die Green City AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...