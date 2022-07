DGAP-Ad-hoc: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Vitruvia Medical AG: Jahresabschluss 2021 und Ausblick 2022



06.07.2022 / 17:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Jahresabschluss 2021 und Ausblick 2022 Wichtige Ereignisse 2021/2022 Der Verwaltungsrat der Vitruvia Medical AG, Schweiz, hat am 27. Mai 2022 nach reiflicher Prüfung und Analyse die beiden Tochtergesellschaften Vitruvia GmbH und Vitruvia Consulting GmbH veräussert. Der erhöhte Kostendruck in den Spitälern, hervorgerufen durch die Corona-Pandemie, sowie die Energiekostenexplosion infolge des Ukraine-Krieges, erschwert eine gewinnorientierte Preisgestaltung der Produkte der beiden Tochtergesellschaften. Hinzu kommen neuen Regularien durch die inkraftgetretene EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 - Medical Device Regulation für Einmalmedizinprodukte und Robotik - welche Instrumente und deren Zertifizierung enorm verteuern bzw. die Marge um mehr als 50% reduzieren. Dadurch ist die Wirtschaftlichkeit dieses Bereiches nicht mehr gegeben. Es würde eine erneute Investition von Euro 5-7 Mio. erfordern sowie weitere 4-5 Jahre dauern, bis ein erfolgreiches Break Even erreicht werden kann, weshalb der Verwaltungsrat sich zur Veräusserung entschieden hat. Der Verkauf der beiden Tochtergesellschaften hat sich negativ auf das Geschäftsergebnis 2021 ausgewirkt. Nach Wertberichtigungen der Beteiligungen/Darlehen von CHF 7'205'954'.94 schliesst die Vitruvia Medical AG für das Geschäftsjahr mit einem Verlust von CHF 8'002'497'.53 Mio. ab. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 steht auf unserer Homepage www.vitruvia-med.com zum Download zur Verfügung oder kann alternativ unter der Mailadresse kontakt@vitruvia-med.com bezogen werden. Strategische Ausrichtung / Aussichten 2022 Unsere Beteiligung LT technologies GmbH & Co. KG (LT) ist Spezialist für die herstellerunabhängige Reparatur von endoskopischen und chirurgischen Instrumenten nicht nur national, sondern weltweit etabliert rund um den Kauf, den Austausch und die Reparatur medizinischer Instrumente. Neben Reparaturservice ist LT alleiniger Vertriebspartner für Medizinprodukte verschiedener Marken. Darüber hinaus ist das Unternehmen exklusiver Servicepartner für mehrere Herstellerfirmen auf dem europäischen Markt. Das Gesamtpotential des Reparaturmarktes in Deutschland wird auf ca. EUR 45 - 50 Mio. geschätzt. Neben den zwei grossen Playern Aesculap AG und Medworx hat sich die LT mit dem Verzicht auf die Abhängigkeit von den grossen Markteilnehmern, mit der Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis einen Namen gemacht. Durch die geographische Lage im Süddeutschen Raum ist es LT gelungen auch Kunden in der Schweiz und Österreich erfolgreich zu akquirieren. Zudem führt die Hochpreisstruktur von Aesculap und die schwankende Qualität von Medworx regelmässig zum Wechsel hin zur LT. Die LT erwartet in den nächsten Wochen eine Zulassung für ihre FFP2 Masken im Bereich Medizinanwendung. Die Gesellschaft kann sich dadurch in Deutschland mit der Anwendung im medizinischen Bereich einzigartig etablieren und ist auf die nächste Corona Welle optimal vorbereitet. Wir gehen davon aus, dass dieser Aspekt an Wichtigkeit noch gewinnen wird. Denn Lieferengpässe aus Asien haben gezeigt, dass vermehrt auf europäische Produktion abgestellt wird, so sie dann verfügbar ist. Ferner hat sich gezeigt, dass das Geschäft der LT Technologie GmbH weniger krisenanfällig ist und auch unter schwierigen Bedingungen rentabel betrieben werden kann. Ein Ausbau dieses Bereiches steht im Vordergrund. Vor diesem Hintergrund ist die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst worden. Für 2022 sieht die Unternehmungsplanung einen Umsatz von mehr als EUR 2.0 Mio. und ein operatives Ergebnis von rund EUR 0.43 Mio. vor. Weitere Informationen über die LT technologies GmbH &Co KG unter der Homepage: www.lt-technologies.de Neben dem Ausbau des Geschäftsbereiches der LT stehen weitere zukunftsträchtige Projekte zur Disposition. Einzelheiten dazu stehen noch nicht fest. Der Verwaltungsrat ist der Überzeugung mit der strategischen Ausrichtung das Fundament für eine positive Entwicklung der Gesellschaft gelegt zu haben. Anglikon, 6. Juli 2022 Vitruvia Medical AG Markus A. Bertschin Verwaltungsrat 06.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

