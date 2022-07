DJ Scholz drängt Unternehmen zu Preisdämpfung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat von Unternehmen, die von hohen Energiepreisen profitieren, preisdämpfende Maßnahmen für ihre Kunden angemahnt. "Einige Firmen fahren in der derzeitigen Situation mit den steigenden Energiepreisen besonders große Gewinne ein", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Das ist nicht ok. Meine Erwartung ist klar: Diese Firmen sind dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Preise nicht durch die Decke schießen."

Zuvor hatte sich Scholz bereits ähnlich im Bundestag geäußert. Es sei "schon beeindruckend zu sehen", dass einige in dieser Zeit große Gewinne machten. Zur Frage einer Übergewinnsteuer sagte der Kanzler, dies sei eine Frage, "die sich technisch gar nicht so einfach beantworten lässt". In einigen Unternehmen wie etwa Biotechnologiefirmen beruhten hohe Gewinne auch auf ganz anderen Faktoren. Basis für die Regierung sei unabhängig davon der Koalitionsvertrag, betonte der Kanzler.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2022 10:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.