NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal von 260 auf 215 Euro gekürzt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analystin Grace Smalley rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg um 4 Prozent. Sie sieht die Jahresziele des Sportartikelkonzerns als ambitioniert an und kürzte daher weitere ihre Schätzungen. Investoren stellten die Ziele generell bereits in Frage./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 15:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 15:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

