DJ Delivery Hero und Glovo bestätigen Durchsuchung durch EU-Kommission

Von Ulrike Dauer und Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero und der spanische Lieferdienst Glovo haben bestätigt, dass sie unter den Unternehmen sind, die von der EU-Kommission in zwei EU-Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit möglichen Vorwürfen der Wettbewerbsbeschränkungen vor wenigen Tagen durchsucht worden sind.

"Delivery Hero bestätigt, dass die Europäische Kommission eine Inspektion in ihren Büros in Berlin durchgeführt hat", teilte der MDAX-Konzern in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Die Durchsuchung bedeute weder, dass die EU-Kommission einen tatsächlichen Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht sehe, noch greife sie dem Ergebnis der Untersuchung selbst vor. "Delivery Hero verpflichtet sich, uneingeschränkt mit der Kommission zusammenzuarbeiten."

Glovo mit Sitz in Barcelona, an der Delivery Hero nach Abschluss des Erwerbs künftig 94 Prozent hält, teilte mit: "Wir können bestätigen, dass die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Ermittlungen an Glovo herangetreten ist." Ein Unternehmenssprecher ergänzte später, er könne bestätigen dass das Glovo-Büro in Barcelona durchsucht worden sei. "Wir sind zuversichtlich, dass Glovo alle kartellrechtlichen und Compliance-Anforderungen erfüllt, wie sie im Gesetz festgelegt sind", so die GlovoApp23, S.A. Das Unternehmen arbeite stets mit den Behörden zusammen und kooperiere aktiv mit den Behörden der Europäischen Kommission, um deren Ermittlungen zu unterstützen.

Die Europäische Kommission hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie habe in zwei EU-Mitgliedstaaten unangekündigte Kontrollbesuche in den Geschäftsräumen von Unternehmen durchgeführt, die im Bereich der Online-Bestellung und -Lieferung von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern tätig sind. Anlass ist der Verdacht einer "mutmaßlichen Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise zur Aufteilung nationaler Märkte für die Online-Bestellung und -Lieferung von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern in der Europäischen Union", teilte die EU-Kommission mit. Die Kommissionsbeamten seien von ihren Amtskollegen der zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörden begleitet worden.

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, die Durchsuchungen seien "vor wenigen Tagen abgeschlossen" worden, sie konnte darüber hinaus weder Anzahl noch Namen der durchsuchten Unternehmen nennen noch die beiden betroffenen EU-Mitliedsstaaten.

Der Lieferando-Eigentümer Just Eat Takeaway.com mit Sitz in den Niederlanden teilte mit: "Nach unserem besten Wissen wird Just Eat Takeaway.com derzeit nicht von der Europäischen Kommission (formell oder informell) im Hinblick auf mögliche Absprachen mit anderen Online-Essenslieferanten zur "Aufteilung nationaler Märkte" untersucht."

Uber Technologies Inc.'s Uber Eats "ist nicht in diese Untersuchung involviert", wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Uber hat seinen internationalen Hauptsitz in Amsterdam.

July 06, 2022 11:10 ET (15:10 GMT)

