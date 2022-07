Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten schrumpfte am Dienstag zum dritten Mal in Folge, diesmal um rund 7.100 Kontrakte, wie die CME Group vorläufig ermittelte. Das Volumen stieg dagegen nur um 266 Kontrakte. Erdgas tendiert seitwärts um den 200-Tage-SMA Der Abwärtstrend der Erdgaspreise am Dienstag fand vor dem Hintergrund eines abnehmenden ...

