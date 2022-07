DGAP-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Carbios, On, Patagonia, PUMA und Salomon schließen sich zusammen, um die Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie voranzutreiben Nachdem in der Verpackungsindustrie mit dem Recycling von Plastik bereits ein Meilenstein erreicht wurde, soll die einzigartige biologische Technologie von Carbios nun auch das Recycling von Kunstfasern grundlegend verändern Clermont-Ferrand, Frankreich, 6. Juli 2022 - Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat mit On, Patagonia, PUMA und Salomon eine Vereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die die Recyclingfähigkeit und die laufende Wiederverwertbarkeit ihrer Produkte verbessern. Ein wichtiger Bestandteil der zweijährigen Zusammenarbeit ist die beschleunigte Einführung der einzigartigen Biorecycling-Technologie von Carbios, die einen Durchbruch für die Textilindustrie darstellt. Die vier Unternehmen werden zusammen mit Carbios untersuchen, wie ihre Produkte recycelt werden können, und Lösungen für die Rücknahme von getragenen Polyesterartikeln entwickeln, darunter auch Sortier- und Demontagetechnologien. Zudem sollen Daten zum Faser-zu-Faser-Recycling und zu Kreislaufmodellen erfasst werden. Die vier Textilunternehmen des Konsortiums stehen gemeinsamen vor der Herausforderung, dass ihre ehrgeizigen Entwicklungsziele zur Nachhaltigkeit nur teilweise mit herkömmlichen Recyclingtechnologien erreicht werden können, die hauptsächlich auf das Recycling von Flaschen zu Fasern abzielen. Zukünftige Auflagen werden eine höhere Recycling- und Zirkulationsrate bei Verpackungen und Textilien fordern. Der Markt ist sich jedoch einig, dass es bald einen an Mangel an PET-Flaschen geben wird, da diese für die zirkulären Produktionsmethoden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden. Das innovative Verfahren von Carbios stellt einen technologischen Durchbruch für das Recycling von Polyesterfasern (PET) dar, die allein oder in Kombination mit anderen Fasern in Bekleidung, Schuhen und Sportartikeln weit verbreitet sind. PET-Polyester ist mit der Produktion von 52 Millionen Tonnen die wichtigste Faser für die Textilindustrie und übertrifft damit sogar Baumwolle, die mit 23 Millionen Tonnen[1] zu Buche schlägt. Beim Biorecyclingverfahren wird ein Enzym verwendet, das in der Lage ist, Polyester selektiv zu extrahieren und für die Herstellung neuer Fasern wiederzuverwenden. Diese revolutionäre Technologie ermöglicht damit die Rückgewinnung von PET-Polyester, der in sämtlichen Textilabfällen enthalten ist und mit herkömmlichen Technologien nicht recycelt werden kann. PET-Kunststoffe und -Fasern werden zur Herstellung von Verbrauchsgütern wie Flaschen, Verpackungen und Textilien verwendet. Das meiste PET wird derzeit aus fossilen Ressourcen hergestellt und nach seiner Verwendung nach einem verschwenderischen linearen Modell entsorgt. Mit der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft aus gebrauchten Kunststoffen und -fasern bietet die Biorecycling-Technologie von Carbios eine nachhaltige und verantwortungsvollere Lösung. Emmanuel Ladent, Chief Executive Officer von Carbios, sagte: "Basierend auf dem Erfolg der zuvor erreichten Meilensteine im Verpackungsbereich hat sich dieses Modell eines Konsortiums als sehr effizient erwiesen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit On, Patagonia, PUMA und Salomon, die allesamt sehr renommierte Marken darstellen. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung durch die Textilindustrie zu leisten, indem wir eine industrielle Lösung für das Recycling von Polyesterfasern anbieten und unseren Partnern helfen, ihre Ziele in der Entwicklung zur Nachhaltigkeit zu erreichen." Adrianne Gilbride, Senior Sustainability Manager bei der On, erklärte: "On hat es sich zum Ziel gesetzt, noch vor Ende dieses Jahrzehnts vollständig zirkulär zu werden. Unsere Partnerschaft mit Carbios und den anderen Mitgliedern des Konsortiums ist ein wichtiger Schritt, um der Branche den Weg zu bahnbrechenden Recyclingtechnologien im großen Maßstab zu ebnen. Faser-zu-Faser-Recycling ist ein wichtiger Baustein, um den Kreislauf in der Textil- und Schuhindustrie zu schließen."



Natalie Banakis, Materials Innovation Engineer bei Patagonia, fügte hinzu: "Wir bei Patagonia nutzen unser Geschäft aktiv für unser Projekt "Save the Home Planet". Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Carbios und dem Textilkonsortium, um gemeinsam den durch Textilien anfallenden Abfall zu reduzieren. Das Textilabfallproblem ist weit größer und beschränkt sich nicht auf ein Unternehmen oder einen Ansatz allein, und Patagonia freut sich, in einem neuen Format an der Lösung dieses Problems zu arbeiten." Howard Williams, Director Global Innovation Apparel and Accessories bei PUMA, ergänzte: "Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie "Forever Better" wollen wir bis 2025 75% recycelte Polyester für die Herstellung unserer Bekleidung und Accessoires einsetzen. Die Partnerschaft mit Carbios und deren innovative Biorecycling-Methoden bieten einen vielversprechenden Ansatz, um unsere Ziele zu erreichen und unsere Branche insgesamt zirkulärer aufzustellen." Olivier Mouzin, Footwear Sustainability Manager bei Salomon, sagte: "Wir bei Salomon bieten anspruchsvolle Sportartikel für alle Outdoor-Aktivisten, von den Leistungssportlern bis zu den Naturliebhabern. Es ist daher für uns eine logische Entscheidung, diesem Konsortium aus Bekleidungs- und Schuhfirmen sowie beizutreten, um als neue Organisation das Textilrecycling voranzubringen und so zu einer nachhaltigen Zukunft für alle Outdoor-Aktivisten beizutragen. Mit unserem Beitritt wollen wir das Bewusstsein für die Lebensdauer von Textilien schärfen und eine echte Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie etablieren. Zusammen mit den übrigen Unternehmen des Konsortiums wollen wir Wege finden, Fasern aus einem Produkt für ein neues zu recyceln. Die Partnerschaft mit Carbios - ein führendes Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das ein Biorecycling-Verfahren anbietet, mit dem Bekleidungs- und Schuhmaterialien zu Garn für neue Produkte recycelt werden - ermäglicht es uns, dieses Ziel besser zu erreichen."

Über Patagonia: Patagonia ist eine "Certified Benefit Corporation" mit Sitz in Ventura, Kalifornien, die international für ihre Produktqualität und ihr Umweltengagement bekannt ist. Patagonia hat bis heute mehr als USD 145 Millionen in Form von Zuschüssen und Sachspenden an gemeinnützige Organisationen gespendet, die sich für den Schutz der Menschen und des Planeten einsetzen. Über PUMA : PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 70 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur durch die Entwicklung schneller Produkte für die schnellsten Athleten der Welt unermüdlich unermüdlich voran. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland. Über On: On wurde in den Schweizer Alpen mit nur einem Ziel gegründet: das Laufgefühl zu revolutionieren, indem es allen Läufern ermöglicht, wie auf Wolken zu laufen. Elf Jahre nach der Markteinführung bietet On heute industrieweit bahnbrechende Innovationen bei Premium-Schuhen, -Bekleidung und -Zubehör für Hochleistungs-Laufsport, Outdoor und für alltägliche Aktivitäten. Die preisgekrönte CloudTec-Innovation von On, das zielgerichtete Design und die enormen Fortschritte im Recycling von Sportbekleidung haben eine schnell wachsende globale Fangemeinde angezogen und inspirieren die Menschen zum Erforschen, Entdecken und Träumen. On ist weltweit in mehr als 60 Ländern vertreten und engagiert sich in einer digitalen Community auf www.on-running.com. Über Salomon : Das 1947 in den französischen Alpen gegründete Unternehmen Salomon hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen des Bergsports durch die Entwicklung innovativer Ausrüstungen zu verschieben Mit ihren Produkten ermöglichen sie den Menschen ermöglichen, ihre gewählten Outdoor-Sportarten zu spielen, dort Fortschritte zu erzielen und sich selbst herauszufordern. Das Unternehmen produziert und vertreibt Premium-Schuhe, Wintersport-, Bergsteigerausrüstung und Wanderausrüstung sowie Bekleidung, die speziell für all diese Disziplinen entwickelt wurden. Produkte werden im firmeneigenen "Annecy Design Center" entwickelt, wo Ingenieure, Designer und Sportler zusammenarbeiten, um neuartige Lösungen zu entwickeln, die das Outdoor-Erlebnis für diejenigen kontinuierlich verbessern, die die Natur als riesigen Spielplatz betrachten.

