The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2022



ISIN Name

AU000000DGO5 DGO GOLD

FR0014004J15 IPPO S.A. PFD.SER.B -,01

GB00B0CM0C50 IDEAGEN PLC LS -,01

KYG012921469 AFRICA OPP.NEW05/21 DL-01

LU1681040066 AIS-A.EUR.CO.FIN.ESG UEOC

NL0015000H31 PEGASUS ENTR.ACQ.EUR.UT

US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10

US12571T1007 CMC MATERIALS DL-,001

