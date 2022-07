Russland profitierte im ersten Halbjahr 2022 von den Sanktionen durch die hohen Öl- und Gaspreise, während Deutschland nun ein große Energie- und Wirtschaftskrise droht, wenn Gazprom den Gashahn abdrehen sollte.Seit dem 24. Februar 2022, also dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, ist in der Tat eine Zeitenwende eingetreten. Das Datum dürfte in die Geschichtsbücher eingehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...