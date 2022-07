Zyxel Communications gab heute bekannt, dass sein SDA 3016SS White-Box OLT jetzt Teil des Continuous Certification Program der Open Networking Foundation (ONF) für VOLTHA ist. Die fortlaufende Zertifizierung ist Teil von Zyxels Engagement dafür, den Service-Providern die beste Technologie für ihren Bedarf zur Verfügung zu stellen.

Das White-Box OLT von Zyxel hat seine VOLTHA ONF-Zertifizierung durch die Einhaltung einer Reihe von Standards bezüglich Leistung, Agilität und Interoperabilität erhalten. Außerdem muss das Produkt im Rahmen des Continuous Certification Program der ONF laufende tägliche Tests bestehen, mit denen sichergestellt wird, dass alle neuen Funktionen und Produkt-Updates im Rahmen der CI/CD-Entwicklungs-Pipeline für VOLTHA die laufenden Tests bestehen und die bestehenden Anforderungen erfüllen.

Das OLT soll neben der VOLTHA-Version 2.10 der ONF vorgestellt werden. VOLTHA ist ein von der ONF gehostetes Open-Source-Projekt, mit dem durch die Förderung händlerunabhängiger Hardware- und Software-Entwicklung eine offene Breitband-Zugangsumgebung für Service-Provider entsteht. Der Schwerpunkt der neuesten Version VOLTHA 2.10 liegt auf dem wachsenden Umfang und der zunehmenden Unterstützung für Fiber to the Building (FTTB) Plus-Modelle und APIs zur Integration von VOLTHA in das Framework des Broadband Forum (BBF).

"Es ist nur stimmig, dass unser OLT gleichzeitig mit VOLTHA 2.10 online gestellt wird", sagte James Harris, Vice President und Leiter von Zyxel Communications EMEA. "Wir glauben an die Mission der ONF und freuen uns sehr, dass wir eine neue, auf VOLTHA ausgelegte Technologie vorstellen können."

Das SDA3016SS von Zyxel ist ein reines All-in-One-White-Box-OLT, das unterschiedliche zukunftsfähige Transceiver-Technologien unterstützen kann. Das OLT bietet gleichzeitig eine einzigartige Kombination von Funktionen in Telco-Qualität und eine echte Open-Source-konforme, softwareunabhängige Lösung.

"VOLTHA ist eine offene, disaggregierte Lösung für Breitband, mit der es den Betreibern sehr erleichtert wird, neue Technologien zu übernehmen", sagte Timon Sloane, General Manager bei ONF. "Das OLT von Zyxel ist ein perfektes Beispiel für das Potenzial dieses offenen Modells und zeigt, wie neue Produkte von innovativen Händlern vorgestellt und auf den Markt gebracht werden können. Wir freuen uns sehr, dass wir Zyxel in unserer Community und das innovative OLT des Unternehmens auf unserem VOLTHA-Marktplatz begrüßen dürfen."

Das OLT von Zyxel wird auf dem Marktplatz der ONF vorgestellt.

Weitere Informationen über die ONF und über VOLTHA finden Sie hier: https://opennetworking.org/voltha. Melden Sie sich zu einem ONF-Techinar am 7. Juli an, um mehr über die neueste Version von VOLTHA zu erfahren.

