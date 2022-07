Berlin - Angesichts immer mehr Hungernder in der Welt fordert die Welthungerhilfe mehr Unterstützung reicher Staaten für die leidenden Menschen. "Es ist essentiell, jetzt schnell auf die dramatischen Auswirkungen der Inflation und der Preisexplosionen zu reagieren und humanitäre Hilfe bereitzustellen, die den Ausmaßen der Krisen gerecht wird und Leben rettet", sagte Generalsekretär Mathias Mogge der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Laut dem von den Vereinten Nationen am Mittwoch vorgestellten Welternährungsbericht hat sich der Hunger weltweit weiter ausgebreitet. Mogge hob hervor, derzeit verstärkten sich unterschiedliche Krisen wie die weltweiten Konflikte, der Klimawandel und die wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie. "Dies hat die Hungerzahlen weiter in die Höhe getrieben, so dass nun schätzungsweise bis zu 828 Millionen Menschen chronisch unterernährt sind." Die Weltgemeinschaft habe es versäumt, auf frühere Warnzeichen zu reagieren.



Nun seien unter anderem Investitionen in die ländliche Entwicklung notwendig, "damit die Menschen in den armen Ländern besser auf kommende Schocks reagieren und die Folgen abfedern können", sagte Mogge.

