Die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Marktführers im Bereich der digitalen Entwicklung in der Automobilindustrie übertreffen den Branchendurchschnitt um 25%

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und ein führender Anbieter im Bereich der digitalen Entwicklung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen über die NQC SupplierAssurance-Plattform- eine cloudbasierte Lösung, mit der Lieferanten ihre Nachhaltigkeitsperformance bestimmen können ein grünes Rating erhalten hat. Auf Basis des Selbstbewertungs-Fragebogens (Self-Assessment Questionnaire, SAQ 4.0), der vom NQC "Supplier Assurance"-Team auf seine Korrektheit hin überprüft wurde, hat GlobalLogic in seiner Marktkategorie "Engineering and Research Technology Based Services" (Entwicklungs- und forschungsbasierte Dienstleistungen) eine Punktzahl von 72% erreicht. Diese Punktzahl ist deutlich höher als der Durchschnitt in der Kategorie von 47% für mehr als 1200 Standorte.

Insbesondere die Automobilindustrie hat ihren Fokus auf ökologische Initiativen verstärkt. In vielen Regionen wurden strenge Vorschriften und Standards eingeführt, die deutliche Verbesserungen der Herstellungsverfahren in der Automobilindustrie und der direkten Umweltauswirkungen verlangen. Die Beispiele reichen von der EU-Verordnung 2019/631 der Europäischen Kommission, die den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen regelt, bis hin zu zahlreichen ISO-Normen, die von Gesundheits- und Sicherheitspraktiken bis hin zur Materialqualität alles abdecken. Automobilhersteller weltweit vertrauen auf NQC, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der firmeneigenen Standards durch die Lieferanten zu überprüfen.

"Nachhaltigkeit die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ist ein zentraler Bestandteil unseres Geschäfts. Wir wissen, wie wichtig dies für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Gesellschaft insgesamt ist", sagte Joshua Abramson, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit/Umwelt, Soziales und Governance (Sustainability/Environmental Social and Governance, ESG) bei GlobalLogic. "Wir verbessern unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen kontinuierlich weiter, wie unsere jüngste NQC-Bewertung zeigt, die eine neunprozentige Verbesserung im Vergleich zu unserer vorherigen Bewertung verzeichnet. Unsere Kunden können unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten vertrauen und sich darauf verlassen, dass wir ihr verlässlicher Partner sind, wenn es darum geht, die Welt um uns herum positiv zu beeinflussen."

Die Bewertung von GlobalLogic ergab, dass das Unternehmen in den Bereichen Unternehmensführung, Wirtschaftsethik, Arbeitsbedingungen und Menschenrechte führend in seiner Kategorie ist. Auch in den übrigen Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Lieferantenmanagement hat GlobalLogic überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

Die SupplierAssurance-Plattform wird von NQC Limited angeboten, einem führenden Unternehmen im Bereich des Risikomanagements in der Lieferkette. Die Plattform ermöglicht es Drittunternehmen, einen "SAQ 4.0"-Fragebogen auszufüllen und ihn an mehrere Kunden weiterzuleiten, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für den Nachweis der Nachhaltigkeitsperformance verringert. Die Plattform gibt Dritten außerdem umfangreiches Feedback zu den Schritten, die sie unternehmen können, um ihre Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern und aufzuzeigen, wie sie die Nachhaltigkeitsanforderungen ihrer Kunden erfüllen.

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Entwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Erfahrungsdesign, komplexer technischer Entwicklung und Fachkompetenz im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden bei der Vorstellung, was möglich ist, und beschleunigen ihren Wandel zu digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Wir bieten unsere umfassende Fachkompetenz den Kunden in der Automobilindustrie sowie in Branchen wie Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten an. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), tätig ist und zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es als "Social Innovation Business" Innovationen mithilfe von Daten und Technologie voranbringt.

