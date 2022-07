Rete Ferroviaria Italiana erhält Auszeichnung auf Esri User Conference

Im letzten Jahr hat die italienische Eisenbahnbehörde Rete Ferroviaria Italiana (RFI) mittels der Geoinformationssystem-Technologie (GIS) von Esri, dem globalen Marktführer im Bereich Standortinformationen, eine Anwendung entwickelt. Die Anwendung mit dem Namen StationLAND wurde konzipiert, um Bahnhöfe zum Herzstück ihrer jeweiligen Gemeinde zu machen, indem sie die Konnektivität mit den Bahnhöfen selbst innerhalb von Städten und Großstädten verstärkt. StationLAND verbessert das Verständnis, wie und warum Bahnhöfe funktionieren und wie sie noch besser funktionieren können.

StationLAND wurde konzipiert, um einen ganz konkreten Bedarf zu erfüllen. "In Italien ist die Eisenbahn eines der Dinge, die am besten funktionieren. Hinterher hinkten dabei jedoch die Bahnhöfe", sagte Luigi Contestabile, Leiter für Anlagen bei der RFI, der auch das Team leitete, das die Anwendung entwickelt hat. Infolgedessen war die RFI bestrebt, Technologien zu nutzen, um herauszufinden, wie Bahnhöfe besser mit ihren Gemeinden vernetzt werden könnten und so anzuregen, dass die Bahn häufiger genutzt wird. "Die zentrale Lage der Bahnhöfe in unserer Planung ist grundlegend für die Entwicklung der nachhaltigen Intermodalität, die wir brauchen", fuhr Contestabile fort.

Esri wird der RFI auf der Esri User Conference eine Auszeichnung für "Outstanding Innovations in Infrastructure and Public Mobility" ("Herausragende Innovationen im Bereich Infrastruktur und Öffentliche Mobilität") verleihen. Mit dem Preis wird die Nutzung innovativer Technologien durch die Behörde bei der Lösung moderner Mobilitätsprobleme sowie ihre bahnbrechende Arbeit für Bahnreisen als Rückgrat der Mobilitätsangebote in Italien gewürdigt.

"Wir freuen uns sehr, dass sich die RFI für die Erstellung von StationLAND für Esri entschieden hat, da dies die bisher umfangreichste Nutzung unserer Technologien für intelligenten Transport darstellt", sagte Terry Bills, Leiter globale Transportindustrie bei Esri. "Es handelt sich letztlich um eine Smart City-App, die auf Landesebene skaliert wurde. Das bedeutet eine beispiellose Nutzung von GIS in dieser Branche."

Um mehr darüber zu erfahren, wie GIS für Innovationen und die Stärkung der Eisenbahninfrastruktur genutzt wird, besuchen Sie esri.com/en-us/industries/rail/business-areas/infrastructure-property-management.

