Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Huawei GLOBAL AI CHALLENGE 2022 wurde vor kurzem offiziell gestartet und für die Online-Anmeldung geöffnet. Alle Vollzeitstudenten, die offiziell an einer Hochschuleinrichtung eingeschrieben sind, können sich jetzt für den Wettbewerb anmelden und um 210.000 US-Dollar Preisgeld kämpfen. Der Wettbewerb wird gemeinsam von der Jiangsu Association of Artificial Intelligence (JSAI), der Huawei Consumer Cloud Service-Abteilung und dem Huawei Nanjing Research Center veranstaltet und zielt darauf ab, aufstrebende junge Entwickler anzusprechen, die eine Leidenschaft für KI sowie das Engagement für die Anwendung von KI in mehr Szenarien für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt teilen.Die Huawei GLOBAL AI CHALLENGE findet seit ihrem Start im Jahr 2019 nun schon im vierten Jahr in Folge statt und hat in den ersten drei Jahren mehr als 2.500 Algorithmus-Einreichungen von fast 8.000 Teams aus 45 Ländern und Regionen erhalten. Mehr als 150 Wettbewerbsteilnehmer wurden ausgezeichnet. Eine Reihe herausragender Teilnehmer von den besten Universitäten und Hochschulen in China wurden von Huawei angemeldet. Der Wettbewerb verbindet Theorie und Praxis und bringt junge Talente zusammen, um neue KI-Technologien sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht zu fördern.Wang Yue, Präsident von Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem BU, erläuterte die hochgesteckten Ziele des Wettbewerbs: "Die Entwicklung der KI hat eine Ära der allgegenwärtigen Intelligenz eingeläutet. Unser Ziel ist es, Talente auf dem globalen Campus dazu zu inspirieren, neue Grenzen der KI zu erforschen und globale Probleme zu lösen."Beratung durch international anerkannte Experten und Huawei-ProfisDer Wettbewerb wurde durch die Beiträge anerkannter internationaler KI-Experten bereichert, die den Teilnehmern mit Ratschlägen und als Mentoren zur Seite stehen. Zu den diesjährigen Experten gehören Zhi-Hua Zhou, Professor und Leiter des Fachbereichs Informatik und Technologie an der Universität Nanjing und ausländisches Mitglied der Europäischen Akademie, Pascal Van Hentenryck, AAAI Fellow, A. Russell Chandler III Chair und Professor an der H. Milton Stewart School, und Giuseppe De Giacomo, AAAI Fellow, ACM Fellow und ordentlicher Professor an der Sapienza Universität in Rom. Ihr Fachwissen wird dem Wettbewerb eine gewisse Autorität verleihen und industrielle und akademische Leistungen sowie die Forschung fördern.Drei Wettbewerbsvorschläge, die sich mit realen Herausforderungen befassenDie Experten bewerteten die potenziellen Wettbewerbsvorschläge anhand der folgenden fünf Kriterien: technische Innovation, praktischer Wert, Risikobewertung, Popularität und Schwierigkeitsgrad, und entschieden sich schließlich für drei Vorschläge, die die praktische Anwendung von KI in den Bereichen Anzeigenempfehlungen, Kartierung und interaktive Mediendienste umfassen. Der erste Vorschlag ist der "wissensgesteuerte gesprochene Dialog", der zweite Vorschlag ist die "intelligente Qualitätsprüfung von Fahrspur-Rendering-Daten" und der letzte Vorschlag ist die "CTR-Vorhersage durch bereichsübergreifende Daten aus Anzeigen und Newsfeeds".PreisgelderDer Wettbewerb wurde am 24. Juni zur Anmeldung freigegeben und umfasst eine Vorrunde (24. Juni bis 24. August) und ein Elitefinale (3. September bis Mitte September). Nach einem Online-Wettbewerb in der Vorrunde werden aus jedem Vorschlag sieben Teams für das Elite-Finale ausgewählt, in dem insgesamt 21 Teams für die drei Vorschläge im Rahmen eines Online-Wettbewerbs und einer Präsentation um Geldpreise kämpfen werden.Das Shining Star Program von Huawei hat insgesamt 210.000 US-Dollar als Preisgeld für den Wettbewerb zur Verfügung gestellt, das an die sieben besten Teams für jeden der drei Vorschläge verteilt wird. Der Sieger erhält 35.000 US-Dollar, der Zweitplatzierte 15.000 US-Dollar und der Drittplatzierte 10.000 US-Dollar. Darüber hinaus erhalten vier Teams eine lobende Erwähnung, die mit 2.500 US-Dollar dotiert ist.Huawei lädt alle studentischen Entwickler, die mutig genug sind, sich selbst herauszufordern, herzlich dazu ein, ihre besten Arbeiten der Welt zu präsentieren.Klicken Sie hier (https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/201655283879815928) und registrieren Sie sich noch heute!