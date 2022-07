Spanische, italienische und griechische Artikel folgten von der Bedeutung her, verloren aber allesamt an Relevanz. Nachdem belgische Importe in der Vorwoche in sehr geringen Mengen angeboten wurden, gewannen sie inzwischen offensichtlich an Bedeutung. Neu zum Sortiment hinzu stießen Abladungen aus Serbien, Bulgarien und der Slowakei: Meist wurden Kordia offeriert, die in Hamburg je nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...