PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT-AG mit sechs Käufen und fünf Verkäufen Potsdam, 7. Juli 2022 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat mit notariellen Beurkundungen in mehreren Transaktionen sechs überwiegend lebensmittelgeankerte Nahversorgungsimmobilien in Sachsen und Sachsen-Anhalt erworben. In den sächsischen Gemeinden Dippoldiswalde und Grünhain-Beierfeld konnte die DKR jeweils ein Objekt mit dem Ankermieter Penny (REWE-Gruppe) erwerben. Darüber hinaus wurde der Kauf von drei Einzelhandelsmärkten mit den Hauptmietern EDEKA (2x) und TEDi in Kemberg, Köthen und Coswig (alle Sachsen-Anhalt) notariell beurkundet. Weiterhin wurde ein Fachmarktzentrum in Olbernhau (Sachsen) akquiriert. Ankermieter dieses Objekts sind Netto (EDEKA-Gruppe) und ein Sonderpostenmarkt. Der Kaufpreis der sechs Objekte, die insgesamt über rund 9.000 m² Mietfläche verfügen, beträgt zusammen ca. EUR 9,2 Mio., was dem 11,6-fachen der Jahresmiete entspricht. Damit ergibt sich unter Berücksichtigung einer annualisierten Miete von derzeit TEUR 793 eine durchschnittliche Ankaufsrendite von 8,6 % bei einer WALT von 4,2 Jahren und einem Leerstand von 1,6 %. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 hat die DKR damit bislang 21 nichtzyklische und hauptsächlich lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien mit einer Mietfläche von etwa 67.500 m² und einer Jahresmiete von ca. EUR 5,0 Mio. für rund EUR 58,6 Mio. erworben, was einer Anfangsverzinsung von durchschnittlich 8,5 % entspricht. Die WALT beträgt dabei durchschnittlich 5,3 Jahre bei einem Leerstand von rund 6,5 %. Dem steht ein weiterer Paketverkauf von drei Penny-Märkten in Ueckermünde, Rövershagen (jeweils Mecklenburg-Vorpommern) und Schwerte (Nordrhein-Westfalen) gegenüber, der Ende Juni 2022 beurkundet worden ist. Der Verkaufspreis für die drei Immobilien mit einer Jahresmiete von ca. TEUR 436 beträgt EUR 8,1 Mio., was dem 18,6-fachen der Jahresmiete entspricht und zu deutlichen Veräußerungsgewinnen führt. Weiterhin wurden zwei leerstehende Objekte in Obertraubling und Scheyern (beide Bayern) für insgesamt EUR 2,8 Mio. veräußert. Beide Objekte konnten im Zuge einer Portfoliobereinigung deutlich über dem aktuellen Buchwert an lokale Investoren verkauft werden. Das Pro-forma-Portfolio umfasst somit bei Berücksichtigung aller notarisierten An- und Verkäufe insgesamt 179 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 1,04 Mio. m2 und einem Bilanzwert von rund EUR 1 Mrd. Das Portfolio erwirtschaftet dabei aktuell eine Jahresmiete von EUR 71,4 Mio. Durch die opportunistischen Verkäufe einzelner Immobilien zu attraktiven höheren Kaufpreisfaktoren und dem gleichzeitigen Ankauf neuer Objekte zu den gesuchten deutlich niedrigeren Kaufpreisfaktoren hat die DKR die Mieterlöse des Portfolios gesteigert und somit zusätzliche Werte für ihre Aktionäre geschaffen. Die Ankaufspipeline der DKR ist aktuell breit gefüllt, derzeit werden Akquisitionen im Gesamtvolumen von mehr als EUR 100 Mio. konkret geprüft. Dabei handelt es sich eine große Bandbreite an Immobilien - vom freistehenden Lebensmitteldiscounter bis zum großen Fachmarktzentrum. Gleichzeitig zeigt sich die Gesellschaft weiterhin offen für opportunistische Objektveräußerungen, sofern dadurch ein Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden kann.

Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

sf@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 - 533

