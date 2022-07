Der pharmazeutische Einzelhandelskonzern CVS Health Corp. (ISIN: US1266501006, NYSE: CVS) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,55 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. August 2022 (Record date: 22. Juli 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 93,19 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...