DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LANGZEITARBEITSLOSE - Finanzminister Christian Lindner (FDP) will in den kommenden Jahren stark bei der Förderung von Langzeitarbeitslosen sparen. Das geht nach Spiegel-Informationen aus dem Haushaltsentwurf für 2023 hervor. Konkret sollen für das kommende Jahr Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in der Grundsicherung für Arbeitsuchende von aktuell gut 4,8 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro gekürzt werden - ein Minus von insgesamt 609 Millionen Euro. Mittelfristig sollen offenbar vor allem die Mittel für mehrjährige Förderungen weitgehend abgeschmolzen werden. Das Bundesfinanzministerium ließ eine Anfrage zu den Streichungen zunächst unbeantwortet. (Spiegel)

ENERGIE-KRISE - Der Deutsche Bundestag will mit geringerer Klimatisierung im Sommer und weniger Heizen im Winter den Energieverbrauch drosseln, um wegen der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland ein Vorbild für die Bürger zu sein. Das sieht ein Konzept mit dem Titel "Einsparung von Energie beim Gebäudebetrieb des Deutschen Bundestages" vor, das dem Tagesspiegel vorliegt. Das Konzept wird nun im Ältestenrat beraten. (Tagesspiegel)

SICHERHEITSRISIKO - Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, warnt vor einem erhöhten Sicherheitsrisiko durch russische IT-Experten in Deutschland. "Wir müssen davon ausgehen, dass die betroffenen Spezialisten unfreiwillig zum begehrten Ziel von Anwerbungsversuchen durch die ausländischen, in diesem Fall russischen, Nachrichtendiensten und somit zu einem Sicherheitsrisiko für die Unternehmen selbst und uns als Bundesrepublik werden könnten", sagte Kramer. (Handelsblatt)

July 07, 2022

