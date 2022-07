Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana hat Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022|23 (1. März - 31. Mai 2022) den Umsatz auf 886,3 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 705,8 Mio. Euro). Beim Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) konnte, wie vom Unternehmen erwartet, ein sehr deutlicher Anstieg von auf 51,6 Mio. Euro (von 20,9 Mio. Euro) erzielt werden. "Trotz schwierigem Marktumfeld sind wir im Geschäftsjahr 2022|23 auf Kurs. Die Herausforderungen durch verstärkte Marktvolatilitäten aufgrund des Ukraine-Krieges haben wir bisher gut gemeistert", so CEO Markus Mühleisen. Wenngleich die gestiegenen Energiepreise in der Produktion in allen Segmenten belastend waren, half die sehr positive Entwicklung im Geschäftsbereich Ethanol, die zu einem starken EBIT-Anstieg im ...

