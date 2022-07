Die überzeichnete erste Serie-B-Finanzierungsrunde wurde von Cathay Health angeführt außerdem beteiligten sich Credit Mutuel Innovation, Kurma Partners und BNP Paribas Développement

Das frische Kapital wird die Produktentwicklung des Unternehmens im Hinblick auf einen neuen Pflegestandard für Kniegelenkersatzoperationen beschleunigen

Ganymed Robotics, ein Entwickler von Computervision-Software und Robotertechnologien für orthopädische Chirurgen hat in der überzeichneten ersten Serie-B-Finanzierungsrunde 21 Mio. Euro aufgenommen. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Cathay Health, mit Beteiligung von Credit Mutuel Innovation, Kurma Partners, BNP Paribas Développement und international renommierten Chirurgen.

Die Mittel werden für folgende Ziele eingesetzt:

Expansion von Ganymed in Frankreich und den USA

- Abschluss der industriellen Entwicklung seines chirurgischen Assistenzroboters für die Knieendoprothetik (TKA)

- Beschleunigung der regulatorischen und marketingbezogenen Entwicklungen in allen Regionen

- Diversifizierung der Pipeline innovativer Produkte

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Ganymed Robotics hohe Wachstumsraten erzielt. In Zusammenarbeit mit herausragenden Klinikern hat das Unternehmen seine proprietären Algorithmen validiert und in einer Beobachtungsstudie mit 100 Patienten einzigartige In-vivo-Daten erfasst, funktionelle Prototypentests erfolgreich abgeschlossen, über strategische Partnerschaften mit Herstellern die Industrialisierung seines ersten speziellen TKA-Geräts eingeleitet und ein solides Patentportfolio erstellt.

"Die Unterstützung durch diese hochkarätige Investorengruppe, die sich auf Innovation und Gesundheitswesen spezialisiert hat, bekräftigt unsere geleistete Arbeit und unsere Vision für die Zukunft der orthopädischen Chirurgie. Wir freuen uns auf diese neue Wachstumsphase", so Sophie Cahen, Mitbegründerin und CEO von Ganymed Robotics. "Mit unserer einzigartigen "Roboter-mit-Augen-Plattform" wollen wir allen Chirurgen und Pflegezentren jeder Größe eine benutzerfreundliche und kosteneffiziente Lösung zur Verfügung stellen, die das Ergebnis für den Patienten, die Erfahrung des Chirurgen und die Gesamteffizienz von Gelenkersatzoperationen dramatisch verbessern wird."

Die patentierte Technologieplattform von Ganymed Robotics transformiert die Arbeit von orthopädischen Chirurgen im Operationssaal dank einer Kombination aus bahnbrechender Computer Vision und Mechatronik. Die erste Anwendung ist ein comanipulierter chirurgischer Roboterassistent für die Knietotalendoprothetik (TKA). Das System von Ganymed ist der erste kompakte und intuitive Roboter, der vollständig in den Workflow integriert ist und die orthopädische Behandlung einfacher und präziser gestaltet. Es wird erwartet, dass die Zahl der TKA-Eingriffe in den OECD-Ländern von derzeit 2,4 Millionen bis 2030 auf 5,7 Millionen im Jahr ansteigen wird. Heute werden 95 der orthopädischen Operationen ohne technische Unterstützung ausgeführt, was zu suboptimalen Ergebnissen führt. Der Anteil der unzufriedenen Patienten liegt bei über 20 %.

"Wir sind von der Ganymed-Technologie der nächsten Generation beeindruckt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihrem talentierten Team und werden dazu beizutragen, die orthopädische Chirurgie für alle sicherer, zugänglicher, chirurgenorientierter und letztlich effizienter zu machen", so Dr. Steve Oesterle, ehemaliger SVP Medicine and Technology bei Medtronic, jetzt Venture Partner bei Cathay Health.

Bryan, Garnier Co war exklusiver Finanzberater für die Transaktion.

Über Ganymed Robotics

Das 2018 gegründete Medizintechnikunternehmen Ganymed Robotics entwickelt Technologien für Assistenzroboter der nächsten Generation für die orthopädische Chirurgie. Leitbild des Unternehmens ist es, den Nutzen für die Patienten, die Verfahren für die Chirurgen und die therapeutische Wirksamkeit in seinen Zielindikationen insgesamt zu verbessern. Ganymed Robotics mit Sitz in Paris beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter, die in enger Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Ärzten und Beratern eine eigene Technologieplattform entwickeln, die computergestütztes Sehen (Computer Vision), einem Teilbereich der künstlichen Intelligenz, und Mechatronik kombiniert. Die erste Anwendung ist ein chirurgischer Assistenzroboter für Knieendoprothesen, ein gängiger und rasch zunehmender Eingriff, der mit einer hohen Unzufriedenheitsrate von über 20 verbunden ist. Ganymed Robotics beabsichtigt, seine Technologie schrittweise auf andere orthopädische Indikationen auszuweiten. Ganymed Robotics hat nationale und internationale Innovationsauszeichnungen wie I-Lab, French Tech Emergence, Deep Tech Pioneer, EIT Health, Wilco und EIC Accelerator erhalten. Weitere Informationen unter: www.ganymedrobotics.com

Über die Investoren

Cathay Health, eine Tochtergesellschaft von Cathay Capital, ist ein globaler Fonds, der in die Konvergenz von Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Technologie investiert. Der 500-Millionen-Euro-Fonds unterstützt mehrere Entwicklungsphasen von Risiko- und Wachstumsunternehmen in ganz Europa, Nordamerika und Asien, deren technologiegestützte Lösungen richtungweisende Fortschritte in der Medizin ermöglichen. Die globale Plattform bringt Startups, etablierte Unternehmen und große Konzerne zusammen, um die grenz- und branchenübergreifende Zusammenarbeit und das Wachstum durch direkten Zugang zu neuen Märkten, Partnern und Patienten zu fördern. Mit Niederlassungen in den weltweit wichtigsten Zentren für Biowissenschaften und Technologie, darunter San Francisco, New York, London, Cambridge, Paris, Basel und Shanghai, schließt Cathay Health Partnerschaften mit zukünftigen Marktführern in der datengestützten Medizin, die sämtliche Dimensionen der menschlichen Gesundheit und Pflege transformieren. Weitere Informationen finden Sie hier. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter @CathayHealth

Crédit Mutuel Innovation ist die Risikokapitaltochter von Crédit Mutuel Equity (3,5 Mrd. Euro unter Verwaltung), die zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale gehört. Sie investiert Tickets zwischen 1 und 20 Mio. Euro in innovative Unternehmen in den Bereichen Digital, Life Science und Deeptech. Crédit Mutuel Innovation hilft Unternehmern, ihr Wachstumspotenzial zu entwickeln und verbindet sie mit passenden Unternehmen ihres jeweiligen Ökosystem. Da es mehr als fünf Jahre braucht, um einen Weltmarktführer aufzubauen, investiert (und reinvestiert) Crédit Mutuel Innovation sein eigenes Kapital langfristig und baut langfristige Beziehungen zu den von ihm unterstützten Unternehmern auf. Weitere Informationen unter: www.creditmutuel-equity.eu

Kurma Partners ist eine führende europäische Risikokapitalgruppe mit Spezialisierung auf das Gesundheitswesen, die 700 Mio. Euro verwaltet: Kurma Diagnostics mit Schwerpunkt auf Diagnostik und digitaler Gesundheit (aktueller aktiver Fonds Kurma Dx2), Kurma Biofund mit Schwerpunkt auf therapeutischen Produkten (aktueller aktiver Fonds KBIII) und seit kurzem Kurma Growth Opportunities, der beide Sektoren in einer späteren Investitionsphase abdeckt. Kurma Partners gehört zur Eurazeo Group.

BNP Paribas Développement ist eine unabhängige Tochtergesellschaft von BNP Paribas, die seit mehr als 30 Jahren Minderheitsbeteiligungen an erfolgreichen mittelständischen Unternehmen übernimmt, um deren Wachstum zu fördern und ihre langfristige Entwicklung zu gewährleisten. BNP Paribas Développement stellt nicht nur die notwendigen finanziellen Mittel für eine stabile Unternehmensentwicklung bereit, sondern unterstützt auch die Managementteams bei der Umsetzung strategischer mittelfristiger Projekte. Als Minderheitsaktionär bieten wir unseren Partnern eine angemessene Governance ohne Interferenzen im Tagesgeschäft. Sie profitieren von der Stärke einer führenden Bankengruppe und der Erfahrung eines Partners mit mehr als 400 diversifizierten Investitionen, darunter 70 Startups. Weitere Informationen unter: www.bnpparibasdeveloppement.com, https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-developpement

