Das Duo EUR/CHF bleibt in Schlagdistanz zum neuen Rekordtief von 0,98725, das in der Nacht auf heute markiert worden war.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0207 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Das Duo EUR/CHF hat sich gegenüber dem Vorabend wenig bewegt und wird mit 0,9886 gehandelt. Es notiert damit aber weiterhin unter der Marke von 0,99 und in Schlagdistanz zum neuen...

