Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 07.07.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 664 internationalen Medien
Unfassbarer Durchbruch! Nach LPD-Epilepsiebehandlung 10 Wochen anfallsfrei!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CV89 ISIN: CA98980P1027 Ticker-Symbol: 7UT 
Frankfurt
07.07.22
08:11 Uhr
0,046 Euro
-0,009
-16,36 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZOGLOS INCREDIBLE FOOD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZOGLOS INCREDIBLE FOOD CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ZOGLOS INCREDIBLE FOOD
ZOGLOS INCREDIBLE FOOD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ZOGLOS INCREDIBLE FOOD CORP0,046-16,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.