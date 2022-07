Am letzten Sonntag hatten wir den Abonnenten des Express-Service eine Trading-Chance auf Moderna ISIN: US60770K1079 angeboten und wer am Dienstag nach dem Feiertag in den USA eingestiegen ist, konnte mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat einen Tagesgewinn von rund 20% verbuchen. Mit einem Kurs von 155,54 USD schloss die Moderna-Aktie unweit des Tageshochs und ist nicht mehr weit von der alles entscheidenden Widerstandszone entfernt. Sollte diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...