Der gemeinsame Standort von KBI und Selexis wird die Kapazitäten für die biopharmazeutische Entwicklung und Herstellung erweitern, um die weltweite Nachfrage nach neuen Therapien zu bedienen.

KBI Biopharma SA (KBI) und Selexis SA, beides Unternehmen von JSR Life Sciences, haben gestern gemeinsam feierlich die Eröffnungszeremonie für ihre neue, hochmoderne Anlage in Genf, Schweiz, abgehalten. Die Anlage wurde entwickelt, um die steigende Nachfrage nach der Entwicklung und Herstellung von biopharmazeutischen Arzneimitteln in Europa direkt zu bedienen. Sie wird einen integrierten, durchgängigen Prozess der Zelllinienentwicklung (Cell Line Development, CLD) von Selexis zusammen mit den Dienstleistungen von KBI in der Auftragsentwicklung und -herstellung für Industriekunden in der unmittelbaren Region und auch darüber hinaus ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220706005081/de/

KBI Biopharma and Selexis ribbon cutting at their new state-of-the-art facility in Geneva, Switzerland, Tuesday, July 5, 2022 (from left to right: Mark Lutgen, KBI Biopharma, VP of Global Engineering; Mario Rodriguez, Mayor, Plan-les-Ouates; Fabienne Fischer, State Councilor and Head of the Department of the Economy and Employment; Mark W. Womack, KBI Biopharma and Selexis, Chief Executive Officer; Tim Lowery, President, JSR Life Sciences) (Photo: Business Wire)

Während die Nachfrage nach innovativen Biologika und wirksamen Biosimilars zur Behandlung von Krebs, Infektionskrankheiten und Autoimmunkrankheiten in Europa und auf der ganzen Welt weiter steigt, bleibt die Entwicklung und Herstellung dieser und anderer Therapeutika komplex und zeitaufwändig. Durch die Zusammenlegung an einem Standort werden KBI und Selexis zuverlässige, optimierte und kosteneffiziente Lösungen anbieten, die den Kunden dabei helfen, ihre Forschungstherapien mit Zuversicht voranzutreiben.

"Die Eröffnung unserer Einrichtung in Genf im vergangenen Monat war ein wichtiger Meilenstein für KBI und Selexis, und wir freuen uns, heute gemeinsam diesen großen Erfolg zu feiern", sagte Mark W. Womack, CEO von KBI und Selexis. "KBI und Selexis blicken auf eine lange gemeinsame Erfolgsgeschichte zurück. Unsere Kooperation hat mehr als 60 Arzneimittelentwicklungsprogramme in Europa und weltweit vorangebracht. Die Integration der renommierten CLD-Dienste von Selexis mit der Innovationskraft und hervorragenden Kompetenz von KBI in der Prozessentwicklung sowie der Erfahrung in der klinischen und kommerziellen Herstellung bietet unseren Kunden eine nahtlose, kosteneffiziente und zuverlässige Entwicklung und Herstellung für ihre Produkte. Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden dabei zu helfen, neue und wirksame Therapien schneller in die Kliniken und auf den Markt zu bringen. Diese Anlage wird dazu beitragen, diese Mission weiter voranzutreiben."

Die ca. 94.000 Quadratfuß große Anlage wird neue Labore zur Unterstützung der einzigartigen technischen Zelllinien-Workflows von Selexis und der Prozessentwicklung und cGMP-Fertigung sowie der Qualitätskontrolle von KBI mit einer Reihe von analytischen Testlaboren und cGMP-Einweg-Fertigungsstraßen beherbergen. Durch die Expansion werden über 300 Arbeitsplätze in den Bereichen Entwicklung, operativer Betrieb und Qualitätssicherung geschaffen. Bei der Einweihung am 5. Juli waren folgende Personen anwesend:

Luca Bolliger, Vice President der Swiss Biotech Association und Präsident der Swiss Biotech Success Stories Jury

Mario Rodriguez, Bürgermeister von Plan-les-Ouates

Fabienne Fischer, Staatsrätin Mitglied der Genfer Landesregierung, Vorsteherin des Departements für Wirtschaft und Beschäftigung (DEE)

"Ich freue mich über die Entwicklungen der Aktivitäten von KBI und Selexis in Genf, die zur Förderung des Biowissenschaftssektors in Genf beitragen und unser lokales Ökosystem stärken", sagte Staatsrätin Fischer. "Außerdem zeigt es das Potenzial und die Attraktivität unserer Region."

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von KBI Biopharma, Inc. und ein Unternehmen von JSR Life Sciences. KBI Biopharma ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), das Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften vollstufige und beschleunigte Dienstleistungen und Fachkompetenzen in der Arzneimittelentwicklung und der Herstellung von Biologika bietet. KBI arbeitet eng mit seinen über 500 Partnern zusammen, um Entwicklungsprogramme für Medikamente individuell zu gestalten und voranzutreiben. Basierend auf erstklassigen Analysefähigkeiten und umfangreichem wissenschaftlichem und technischem Fachwissen stellt KBI zuverlässige Prozessentwicklungs- sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Säugetier-, mikrobielle und Zelltherapieprogramme bereit. KBI ist für die hohe Qualität seiner Produktion bekannt und hilft seinen Kunden, Wirkstoffkandidaten in das klinische Stadium und darüber hinaus zu bringen. KBI beliefert seine internationalen Kunden über mehrere Standorte in Europa und den USA.www.kbibiopharma.com

Über Selexis SA

Selexis SA, ein Unternehmen der JSR Life Sciences, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Zelllinienentwicklung mit erstklassiger modularer Technologie und hochspezialisierten Lösungen, die es der biowissenschaftlichen Industrie ermöglichen, innovative Medikamente und Impfstoffe zügig zu erforschen, zu entwickeln und zu vermarkten. Unsere internationalen Partner haben die Technologien von Selexis genutzt, um mehr als 160 Wirkstoffkandidaten in der präklinischen und klinischen Entwicklung voranzubringen und zehn kommerzielle Produkte zu produzieren. Als Teil eines umfassenden Arzneimittelentwicklungsprozesses verkürzen die Technologien des Unternehmens die Entwicklungszeiten und reduzieren die Herstellungsrisiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.selexis.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220706005081/de/

Contacts:

KBI Biopharma Unternehmensanfragen:

Aruna Mor

KBI Biopharma, Inc.

amor@kbibiopharma.com

Selexis SA Unternehmensanfragen:

Maria-Pilar Gimenez

Selexis SA

maria-pilar.gimenez@selexis.com

KBI Biopharma Medienanfragen:

Blair Ciecko

CG Life

bciecko@cglife.com

Selexis SA Medienanfragen:

Mike Beyer

Sam Brown Inc.

mikebeyer@sambrown.com