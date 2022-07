The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2022



ISIN Name

DE000A1RQEB6 HESSEN SCHA. S.2201

US86562MAP59 SUMITOMO MITSUI F. 17/22

US86562MAQ33 SUMITOMO MITSUI F. 17/22

US68268NAJ28 ONEOK PARTNERS L.P. 12/22

CH0419041295 AMAG LEASING 19/22

CH0186164007 SIKA 12-22

DE000UB99HT8 UBS AG JERSEY 12/22FLRMTN

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de