Zug (ots) -Die beliebte V-Kitchen-App aus dem Hause V-ZUG kann weitere Erfolge feiern. Mit Migusto gewinnt V-Kitchen einen starken Neuzugang für ihr Partnerportal. Der Küchen-Brand von Migros begibt sich dabei in gute Gesellschaft: Zusammen mit den Partnern Tiptopf, Annemarie Wildeisen und weiteren namhaften Kochprofis stellt sie hochwertige Inhalte auf der Plattform zur Verfügung. Als unabhängiges Partner-Ökosystem kommt die Créme de la Créme der Schweizer Küche zusammen, um die Familientische mit Schweizer Qualität zu versorgen.Über V-Kitchen - Die innovative Koch-AppBesser kochen, nachhaltiger geniessen: V-Kitchen ist die App für abwechslungsreiche und nachhaltige Küche in der Schweiz. Intelligente Features wie Wochenplanung, Einkaufslisten und individuelle Rezept-Inspirationen sorgen für mehr Abwechslung am Tisch und eine ausgewogene Ernährung. Für die langfristig hohe Qualität der Inhalte auf V-Kitchen spannen aktuell 26 namhafte Partner wie Annemarie Wildeisen, Tiptopf und Marcel Paa aus dem V-Kitchen Ökosystem zusammen.Neu auch online: www.v-kitchen.chPressekontakt:BMQ Partners AG für V-KitchenAltgasse 43CH-6340 BaarCatherine B. CrowdenTel. +41 76 426 15 30catherine.crowden@bmqpartners.com / https://www.about.v-kitchen.ch/medienOriginal-Content von: V-Kitchen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088841/100892240