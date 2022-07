Konnichiwa! Wir, die Doitsu News Digest GmbH mit Sitz im Herzen des Düsseldorfer "Little Tokyo", stellen uns als neuen Tokyo Tourism Representative für Deutschland vor! Ernannt von der offiziellen Tourismusorganisation der Stadt Tokyo, dem Tokyo Convention Visitors Bureau (TCVB), führen wir diverse Marketing- und PR-Aktivitäten durch mit dem Ziel, die Metropole als attraktive Tourismus-Destination zu fördern. Mehr zum TCVB finden Sie hier: www.gotokyo.org/de

Was ist ein Tokyo Tourism Representative?

Tokyo Tourism Representatives führen PR-Aktivitäten zur Förderung des Tourismus in Tokyo in 15 Regionen durch, darunter Europa, die USA, Australien und Malaysia. Sie vermitteln lokalen Medien, Reiseveranstaltern sowie Bürgerinnen und Bürgern die Attraktionen Tokyos und fungieren als Verbindungsstelle zum TCVB.

Wir bieten Medienvertreter*innen und Reiseveranstaltern u. a.:

Aktuelle Informationen rund um Tokyo (Sehenswürdigkeiten, Reiserouten usw.) Seminare/Webinare (für Reiseveranstalter) Interviewvermittlung sowie Bereitstellung von Bild- und Videomaterial Unterstützung bei sonstigen Anliegen rund um den Tourismus in Tokyo

Zusätzlich veröffentlichen wir zweimal im Monat einen interessanten E-Mail-Newsletter, in dem wir aktuelle Neuigkeiten, Events und spannende Sehenswürdigkeiten in, aus und über Tokyo vorstellen! Dies dient nicht nur der allgemeinen Information, sondern auch als Inspiration für neue Reiserouten oder Artikelideen.

>> Zur Newsletter-Registrierung geht es hier: www.japandigest.de/tokyo-newsletter

Über die Marke "Tokyo Tokyo"

"Old meets New": Tokyo blickt seit Beginn der Edo-Zeit auf eine lange Tradition zurück, und verfügt gleichzeitig über eine hochmoderne Kultur, die sich ständig neu erfindet. "Tokyo Tokyo" ist eine Marke, geschaffen, um die Welt vom Charme Tokyos zu faszinieren, in dem diese beiden Dinge nebeneinander existieren.

Zur Website von Tokyo Tokyo (Englisch): https://tokyotokyo.jp

Was ist die Doitsu News Digest GmbH?

Das Medienunternehmen Doitsu News Digest GmbH, mit Sitz im Herzen von "Little Tokyo" in Düsseldorf, vertreibt zwei Magazine: Die japanischsprachige "Doitsu News Digest" und die deutschsprachige "JAPANDIGEST". Vor allem durch JAPANDIGEST war unser Unternehmen in der Vergangenheit an diversen PR-Aktionen verschiedener japanischer Tourismusorganisationen (u.a. Osaka, Okinawa und Saga) intensiv beteiligt.

Zur Website von JAPANDIGEST (Deutsch): www.japandigest.de

Wir nutzen die Stärken und lokalen Beziehungen unseres Unternehmens, um Sie bei Ihren Anliegen rund um Tokyo zu unterstützen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

