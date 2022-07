In der Elektro-Auto-Rangordnung direkt nach 720-Milliarden-Koloss Tesla teilen Rivian Automotive (WKN: A3C47B) und Lucid Motors (WKN: A3CVXG) das gleiche Schicksal: Sie schultern keine 1-Million-Produktionsleistung pro Jahr wie die Musk-Firma und müssen jeweils die Erwartungen erfüllen, dass sie in der Skalierung aufschließen können. Rivian mit Sitz in Plymouth, Michigan, ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen - des R1T Pickup, des R1S SUV sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...