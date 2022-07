DJ Ifo: Erwartungen der Chemiebranche deutlich verschlechtert

MÜNCHEN/BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des befürchteten Erdgasmangels haben sich die Erwartungen der deutschen Chemiefirmen im Juni nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung deutlich verschlechtert. Der Wert sank demnach auf minus 40,3 Punkte von minus 27,2 im Mai. "Die Unsicherheit über ein russisches Gasembargo und die Folgen für die Chemie sind groß", sagte Ifo-Ökonomin Anna Wolf.

Die Unternehmen in der Chemie erwarteten daher, ihre Produktion in den nächsten Monaten zurückzufahren. Der entsprechende Indikator fiel auf minus 14,8 Punkte, nach plus 11,2 im Mai. Zudem wollten die Firmen ihre Preise erhöhen. "Die aktuelle Versorgung der Chemiefirmen mit Vorprodukten hat sich kaum entspannt", sagte Wolf. 57,5 Prozent der Unternehmen meldeten einen Mangel, nach 58,7 Prozent im Mai. Der Rekord hatte laut Ifo-Institut im Dezember 2021 bei 73,0 Prozent gelegen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 07, 2022 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.