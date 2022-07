Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion ist zuletzt zwar nicht größer geworden, die nervöse Grundstimmung setzt sich aber fort, so die Analysten der Helaba.Inflations- und Konjunktursorgen würden das Geschehen an den Finanzmärkten dominieren und zudem scheine mehr und mehr eine Gaskrise in Deutschland und Europa in die Kurse eingearbeitet zu werden. Dies dürfte ein Grund für die jüngste Schwäche des Euros sein, während deutsche Staatsanleihen als Sicherheit gefragt seien. ...

