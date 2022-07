Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag die Erholung vom Vortag fortsetzen. Der DAX kletterte zum Handelsbeginn um 1,2 Prozent auf 12.745 Punkte. Damit rücken sowohl die 12.750-Punkte-Marke als auch die 13.000er-Marke in greifbare Nähe. Die Fed hat am Vorabend ihre Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation, die zuletzt vermehrt Rezessionsängste aufkommen ließ, erneut demonstriert. ...

