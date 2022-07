Darmstadt (ots) -Die TU Darmstadt und Focused Energy haben einen "IP for Shares"-Vertrag geschlossen. Damit überträgt die Technische Universität die Rechte an ihrem geistigen Eigentum an Focused Energy. Im Gegenzug wird die Uni Teilhaber an dem vor einem Jahr aus der TU ausgegründeten Kernfusions-Unternehmen.In Deutschland ist die TU Darmstadt Vorreiter mit ihrem innovativen Beteiligungsmodell, das vom Gründungszentrum Highest der TU mitentwickelt wurde. Denn bei Ausgründungen spiele insbesondere der Transfer von "Intellectual Property", also geistigem Eigentum, eine tragende Rolle, so Prof. Tanja Brühl, Präsidentin der TU Darmstadt. Verfügen Start-ups nicht über das Recht, Patente zu übertragen und zu nutzen, seien sie oft handlungsunfähig und für Investoren unattraktiv. "Die Start-ups leisten einen wertvollen Beitrag für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft; wir schaffen bestmögliche Rahmenbedingungen, die sie für die Konzentration auf den Erfolg ihrer Geschäftsidee benötigen," ergänzt Prof. Jens Schneider, Vizepräsident der TU Darmstadt für Transfer und Internationalisierung.Deutschland darf Zukunftschancen nicht verspielen"Dank diesem Beteiligungsmodell können wir die Ergebnisse meiner langjährigen Forschungsarbeit an der TU Darmstadt und das Target-Labor für unser Unternehmen nutzen, freut sich Markus Roth, Physik-Professor an der TU sowie Experte für Laserfusion und Mitgründer von Focused Energy. "Wir dürfen in Deutschland nicht unsere Zukunftschancen verspielen."Wenn Focused Energy durch die Kommerzialisierung der laserbasierten Kernfusion in einigen Jahren erfolgreich ist, zahlt sich das auch für die TU Darmstadt aus. Dass das nicht unwahrscheinlich ist, spiegelt das weltweite Interesse an Focused Energy wider. Im März war das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt und Austin (Texas) sogar zu Gesprächen ins Weiße Haus und ins Kapitol eingeladen.Bis zum Ende der Dekade will Focused Energy eine größere Demoanlage als "Proof of Concept" für seinen einzigartigen Laserzündungsansatz zur kontrollierten Kernfusion bauen. Fünf Jahre später sollen dann die ersten kommerziellen Kraftwerke preisgünstigen Strom aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium erzeugen.Über Focused EnergyFocused Energy ist ein 2021 von der TU Darmstadt ausgegründetes deutsch-amerikanisches Unternehmen, das in wenigen Jahren eine sichere, saubere und schier unerschöpfliche Energieerzeugung durch laserbasierte Kernfusion ermöglichen wird. Das junge Unternehmen hat seinen Sitz in Darmstadt und in Austin/Texas und beschäftigt die besten Köpfe einschlägiger Forschungsinstitute und Universitäten in Europa und den USA. Focused Energy nutzt die in den vergangenen 30 Jahren in der Fusionsforschung gesammelten Erfahrungen seiner Gründer, gepaart mit der Schnelligkeit eines jungen deutsch-amerikanischen Unternehmens und privaten Investitionen, um die laserbasierte Fusion zur Marktreife zu bringen und den weltweiten Energiehunger zu stillen.Pressekontakt:Fink & Fuchs AGMichael ZellBerliner Straße 16465205 WiesbadenTel. +49 611 74131-57michael.zell@finkfuchs.deOriginal-Content von: Focused Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162121/5267068