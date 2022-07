Amsterdam (ots/PRNewswire) -Trive Europe hat Niklas Helmreich zum neuen Geschäftsführer mit Sitz in Deutschland ernannt, um die Expansion der Marke in Europa zu voranzutreiben.Trive ist eine expansive, dynamische und innovative Multi-Asset-Anlageplattform der nächsten Generation, die nächsten Monat in Europa eingeführt wird. Trive bringt komplexe und hochentwickelte globale Anlageprodukte auf eine einfach zu bedienende Plattform und bietet seinen Kunden eine vollständig anpassbare und umfassende Handelserfahrung.Herr Helmreich wird das Europageschäft von Trive von Frankfurt aus leiten. Seine Aufgabe wird es sein, die Marke Trive in Kontinentaleuropa zu etablieren und auszubauen, indem er Investoren in verschiedenen europäischen Ländern anspricht.Mit über 27 Jahren Erfahrung im internationalen Finanzdienstleistungsgeschäft, unter anderem bei führenden Maklerfirmen, verfügt Herr Helmreich über eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Aufbau von Maklergeschäften.Bevor er zu Trive kam, war Herr Helmreich als COO und Managing Director bei FlatexDEGIRO, einem der größten Online-Broker in Europa, tätig, wo er maßgeblich an dessen Wachstum beteiligt war. Herr Helmreich war unter anderem CEO von CMC Markets DACH, wo er eine entscheidende Rolle bei der Umstrukturierung des Unternehmens spielte.Zu Beginn seiner Laufbahn gehörte Herr Helmreich zu den Gründern des ersten Discount-Brokers in Europa, der DAB bank, und war später an der Übernahme des ersten paneuropäischen Discount-Brokers, Selftrade, beteiligt.Engin Çubukçu, CEO und Vorsitzender von Trive, sagte: "Wir haben stark in unsere Marke und eine eigene Multi-Asset-Anlageplattform investiert, die im Laufe dieses Jahres eingeführt wird. Die Ernennung von Niklas ist ein wichtiger Schritt zur Etablierung unserer Marke, und seine Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, um das Geschäft in Europa voranzutreiben. Unsere Multi-Asset-Anlageplattform wird eine bequeme, intelligente und sichere Lösung für die finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden sein. Der Multi-Asset-Bereich expandiert, und mit der weltweit führenden Technologie und den robusten Systemen von Trive hat das Unternehmen das Potenzial, sich zu einem bedeutenden Störfaktor zu entwickelnNiklas Helmreich, Managing Director von Trive Europe, fügte hinzu: "Ich freue mich, bei Trive Europe einzusteigen. Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich zum Wachstum von Unternehmen beigetragen, und ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrung zu nutzen, um Trive Europe in dieser spannenden Phase zu unterstützen, in der das Unternehmen seine Reise antrittHinweise für RedakteureÜber TriveTrive ist eine expansive, dynamische und innovative Multi-Asset-Anlageplattform der nächsten Generation.Trive bringt komplexe und hochentwickelte globale Anlageprodukte auf eine einfach zu bedienende Plattform und bietet seinen Kunden eine vollständig anpassbare und reichhaltige Handelserfahrung, wie z.B. One-Click-Trading, Platzierung von Aufträgen auf dem Chart, fortgeschrittene Charting- und technische Analysetools, fortgeschrittene Auftragsarten, Markttiefe und anpassbare Arbeitsbereiche.Bei Trive geht es um die Förderung des Fortschritts, nicht um Stillstand. Trive ist sehr reaktionsschnell und anpassungsfähig; es ist einfach, übersichtlich, intuitiv und nahtlos.Bei Trive nehmen wir das Komplexe und machen es einfach.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1846341/Trive_Logo.jpgPressekontakt:Caroline Merrell,+44(0)7852 210329,caroline.merrell@citigatedewerogerson.com,Agnes Riousse,+44(0)770 762828,agnes.riousse@citigatedewerogerson.comOriginal-Content von: Trive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163979/5267085