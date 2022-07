Am 26. Juni fand an der Sun-Yat-sen-Universität in Guangzhou das Internationale Jahresforum 2021 zur Hochschulbildung statt, das sowohl online als auch offline abgehalten wurde und unter dem Motto "Aufbau hochwertiger Hochschulsysteme" stand. Das diesjährige Forum richtete auch drei parallele Foren ein: das "University Presidents Forum", das "Scholars Forum" und das "Doctoral Candidates Forum".

Zhong Denghua, Mitglied der KPCh-Führungsgruppe und Vizeminister des Bildungsministeriums der Volksrepublik China, wies darauf hin, dass das größte Entwicklungsland über das größte Hochschulwesen der Welt verfügt und eine wichtige Verantwortung bei der Schaffung eines offeneren, integrativeren, gerechteren und kooperativeren Hochschulsystems übernommen hat. Gegenwärtig hat China einen neuen Weg eingeschlagen, um ein sozialistisches Land in einer umfassenden Weise aufzubauen. Der Bedarf an Hochschulbildung, wissenschaftlichem Wissen und herausragenden Talenten ist dringender als je zuvor. Wir sollten den Dienst am Land als höchstes Ziel betrachten, die hochwertige Entwicklung der Hochschulbildung beschleunigen und die kontinuierliche Vertiefung der Bildungsreform und die Verbesserung der Qualität der Entwicklung unter fünf Gesichtspunkten fördern: Beibehaltung der sozialistischen Ausrichtung der Schulen, Aufbau eines Ausbildungssystems für hochqualifizierte Talente, proaktiverer Einsatz für die wichtigsten strategischen Bedürfnisse des Landes, Aufbau eines Teams von hochqualifizierten Lehrkräften auf umfassende Weise und weitere Förderung der Öffnung der hochqualifizierten Bildung. Er betonte, dass sich der historische Trend der Öffnung und Entwicklung nicht ändern werde, ebenso wenig wie der Wunsch, gemeinsam an der Bewältigung von Herausforderungen zu arbeiten. Die Hochschulen in der ganzen Welt sollten sich dem Entwicklungstrend der Zeit anpassen, die gemeinsame Nutzung der globalen Hochschulressourcen weiter fördern und gemeinsam in eine bessere Zukunft gehen.

Wen Guohui, stellvertretender Vorsitzender des Provinzkomitees Guangdong der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, sagte, das Forum habe den Schlüssel zum neuen Trend der Hochschulreform und -entwicklung erfasst, das neue Entwicklungskonzept in der neuen Entwicklungsphase richtig erfasst und zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung der globalen Hochschulbildung beigetragen.

Chen Chunsheng, Sekretär des Forums, sagte, dass die Sun Yat-sen Universität das Forum als Gelegenheit nutzen werde, um die konkreten Praktiken und wertvollen Erfahrungen der globalen Universitäten bei der Qualitätsentwicklung zu lernen und zu beobachten und gemeinsam die Qualitätsentwicklung der Hochschulbildung zu planen und zu fördern.

Du Yubo, Präsident der China Association of Higher Education, ehemaliger stellvertretender Sekretär der CPC Leading Group und Vizeminister des Bildungsministeriums der VR China, nahm an dem Forum teil und hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel "Building More Diversified Quality Higher Education Systems". Er wies darauf hin, dass die nächsten 15 Jahre, insbesondere diese fünf Jahre, eine strategische Periode für Chinas Modernisierungsbemühungen sein werden. Die Modernisierung der Hochschulbildung, die die Modernisierung des Landes unterstützt und anführt, ist zum Hauptthema der hochwertigen Entwicklung der Hochschulbildung geworden. Das qualitativ hochwertige Hochschulsystem, das wir anstreben, ist ein System, das hochqualifizierte Talente ausbildet, ein System, das sich an die Bedürfnisse des Landes und der Gesellschaft anpasst, ein System, das das Verwaltungssystem und die Kapazitäten modernisiert, ein System, das lebenslanges Lernen für alle ermöglicht, ein System, das Gerechtigkeit und Qualität widerspiegelt, und ein System, das der Außenwelt gegenüber völlig offen ist. Um ein solches Hochschulsystem aufzubauen, müssen wir mit der Verbesserung der folgenden acht Systeme beginnen: System der kooperativen Bildung, System der Talentausbildung, System der disziplinären Spezialisierung, System der beruflichen Entwicklung von Lehrkräften, System der Schulklassifizierung, System der Bildungsevaluierung, System der Öffnung des Bildungswesens und System der internen Verwaltung.

Führungskräfte, Experten und Wissenschaftler von Universitäten wie der Peking-Universität, der Tsinghua-Universität, der Zhejiang-Universität, der Tianjin-Universität, der Nanjing-Universität, der Beihang-Universität, der Xiamen-Universität, der South China University of Technology, der Huazhong-Universität für Wissenschaft und Technologie und der Lanzhou-Universität sowie Vizepräsidenten und stellvertretende Generalsekretäre von 24 Zweigstellen des Chinesischen Verbandes für Hochschulbildung wie der Sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Managementvereinigung, dem Fachausschuss für medizinische Bildung, der Forschungsabteilung für digitalisierte Lehrpläne und der Abteilung für Erwachsenenbildung nahmen an der Tagung vor Ort teil. Sechsundsechzig Zweige der China Association of Higher Education wie die Regional Universities and Colleges Education Association, Professional Committee of Labor Education und Professional Committee of Chinese Education organisierten über 500 Online-Teilnehmer.

Achtundneunzig ausländische Gäste aus 21 Ländern und Regionen, darunter aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Japan, Kanada, Australien und Brasilien, nahmen online an der Konferenz teil.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220706005903/de/

Contacts:

Maxiaojun

Email:xueshubu@cahe.edu.cn

Website: https://www.cahe.edu.cn

Telefon: 18811176061