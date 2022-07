München (ots) -- Doku-Soap mit 8,3 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr und 7,9 % MA (14-49 Jahre) in der Folge um 21:15 Uhr- Folge um 20:15 Uhr mit 11,7 % MA (14-29 Jahre) und 11,2 % MA um 21:15 Uhr erfolgreich in der jungen Zielgruppe- Bis zu 1,20 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt zur zweiten Episode am MittwochabendNach den Quotenerfolgen von vergangener Woche bleibt die Doku-Soap rund um das Leben der Familie Katzenberger/Cordalis weiterhin stark. Die erste Folge am Mittwochabend erzielt 8,3 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre). Die zweite Episode um 21:15 Uhr durfte sich über 7,9 % MA (14-49 Jahre) freuen.In der jungen Zielgruppe konnte RTLZWEI mit "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" besondere Erfolge verbuchen: 11,7 % MA erzielt das Format bei den 14-29-Jährigen um 20:15 Uhr und 11,2 % MA bei der Folge um 21:15 Uhr.Bis zu 1,20 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten um 21:15 Uhr die Aufnahmen zum neuen Song von Lucas und Daniela mit dem Titel "Wir haben uns sowas von verdient".Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 06.07.2022, vorläufig gewichtet, wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5267094