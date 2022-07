Berlin (ots) -In immer mehr Ländern gibt es zu den Klebe-Vignetten auch digitale Pendants. Der ACE, Europas Mobilitätsbegleiter, erklärt was bei Online-Vignetten zu beachten ist.In Österreich gibt es seit November 2017 zum selben Preis neben der bekannten Klebe-Vignette eine digitale Vignette, die an das Kennzeichen gekoppelt ist. Wer sie bei der österreichischen Autobahngesellschaft ASFINAG, erwirbt, genießt das europäisch geregelte Widerrufsrecht von 14 Tagen plus drei Tagen für den Briefversand des Widerrufs. Wichtig: Die digitale Vignette wird dann auch erst am 18. Tag gültig. Online kaufen und direkt am nächsten Tag losfahren ist also nicht möglich. Wird sofort eine gültige digitale Vignette für Österreich benötigt, kann diese bei den Vertriebsstellen des ARBÖ, an Tankstellen, an Mautstellen, an Automaten auf Rastplätzen und Grenzübergängen vor Ort erworben werden. Eine einzige digitale Vignette kann übrigens für bis zu drei Fahrzeuge genutzt werden, sofern es sich um Wechselkennzeichen handelt.Für Slowenien, Ungarn, Rumänien, Tschechien und die Slowakei ist generell eine E-Vignette nötig. Diese wird nicht mehr aufgeklebt, sondern elektronisch registriert. Die E-Vignette kann online oder an verschiedenen Verkaufsstellen wie beispielsweise Tankstellen gekauft werden. In der Regel kann beim Bestellen selbst festgelegt, ob die E-Vignette sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt gültig werden soll. Das Startdatum kann um bis zu drei Monate verschoben werden. Bis zum Beginn der Gültigkeit kann jederzeit vom Kauf zurückgetreten werden, danach ist das nicht mehr möglich. Bei digitalen Vignetten zum Sofortantritt kann der Widerruf auf Wunsch ausgeschlossen werden. In diesen Fällen wird gesondert darauf hingewiesen und der Käufer oder die Käuferin müssen dem explizit über das Setzen eines Hakens zustimmen.In der Schweiz wird die Vignette nur als Jahresvignette angeboten und es gibt auch noch keine digitale Alternative.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deTwitter: twitter.com/ACE_autoclubOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/5267113