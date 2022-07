Netcetera AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Netcetera AG: Netcetera und routeRANK vereinen ihre Kräfte - Mobilitätsdienstleistung für eine ganzheitliche Passagierreise



07.07.2022 / 10:00



Mobilitätsdienstleistung für eine ganzheitliche Passagierreise: Netcetera und routeRANK vereinen ihre Kräfte Das führende Schweizer Softwareunternehmen Netcetera erwirbt routeRANK, den Lausanner Spezialisten für zuverlässige und umweltfreundliche Tür-zu-Tür-Routenplanung. Mit diesem strategischen Zusammenschluss möchten die beiden Unternehmen multimodale Mobilität weltweit ermöglichen. Das neu gewonnene Experten-Know-how und die technologische Expertise befähigen Netcetera vollumfängliche Dienstleistungen entlang der digitalen Fahrgast-Reise anzubieten: effiziente und ökologische Routenplanung, Passagierinformation und Ticketing. Netcetera hat im Juni 2022 routeRANK zu 100% übernommen. routeRANK ist spezialisiert auf die multimodale Routenplanung und bietet herausragende, digitale Lösungen im Bereich Reisen und Mobilität, die alle Verkehrsträger einschliessen. Das System berechnet bestmögliche Routen nach verschiedenen Kriterien wie Preis, Reisezeit und CO2-Emissionen. Es bindet Fortbewegungsmittel wie Bahn, öffentlichen Verkehr, Carsharing, Fahrrad und weitere ein. Gegründet wurde routeRANK 2006 von dem Mathematiker Jochen Mundinger an der ETH Lausanne. Netcetera begleitet seit Jahren Transportunternehmen in die Digitalisierung und verbindet technisches Können mit tiefem Branchenwissen. Die Softwarefirma treibt das mobile Ticketing, Fahrgastinformationen, digitale Haltestellen und massgeschneiderte Dienstleistungen in der digitalen und smarten Mobilität voran. Ihre Experten verfügen über Wissen und Erfahrung im Daten-Management für Echtzeit- und Planinformationslösungen. Zusätzlich verbindet Netcetera innovative Payment- und Ticketing-Ansätze mit den modernsten mobilen Technologien. Gemeinsam stark für eine multimodale und smarte Mobilität Mit dieser Übernahme verstärkt Netcetera ihr Mobility Business und erweitert ihr Netzwerk. Die Lösungen von routeRANK sind die ideale Ergänzung zu Netceteras bestehendem Portfolio. Mit der Verbreiterung des Angebots lassen sich neue Geschäftsfelder erschliessen und den heute verbreiteten Ansprüchen an die multimodale Mobilität gerecht werden. Oliver Aeschlimann, Head of Product & Market Strategy Digital Enterprise: «Mit dieser strategischen Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der Smart Mobility sind wir in der Lage unseren Kunden neue umfängliche Angebote zu bieten. Mit durchgängiger multimodaler Planung, Reiseinformationsbereitstellung und Ticketing können wir den ganzen Reise-Zyklus abdecken. Die Flexibilität, Geschwindigkeit und Präzision der routeRANK Plattform ermöglicht uns, sowohl unser Angebot an den Haltestellen auszubauen als auch für Geschäftskunden verschiedene Mobilitätslösungen entlang ihrer betrieblichen Bedürfnisse anzubieten, wie die Minimierung des CO2-Austosses.» Jochen Mundinger, der CEO und Verwaltungsratspräsident von routeRANK bleibt, sagt: «Wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, um unser Kerngeschäft weiter auszubauen. Die Expertise und der technische Hintergrund der beiden Unternehmen ergänzen sich gut, und sie haben eine ähnliche Denkweise. Wir profitieren von Netceteras bestehenden Strukturen und Ressourcen sowie durch die Bündelung der Verkaufskanäle. Dadurch können wir auch unsere Kunden besser unterstützen.» Kompetenzen und Talente Dank routeRANK gewinnt Netcetera wertvolle Kompetenzen: Alle zehn Expert:innen stossen zum Netcetera-Team. «Wir freuen uns darüber, dass das gesamte Team Teil von Netcetera wird. Wir schätzen dieses Vertrauen in uns sehr» sagt Gabriele Brechbühl, Managing Director Digital Enterprise bei Netcetera. «Mit diesem neuen Standort in Lausanne erschliesst sich uns auch die Nähe zu IT-Talenten in der Westschweiz. Wir sind glücklich, dass wir in der französischsprachigen Schweiz Arbeitgeber sind und einen guten Arbeitsort bieten können.» Medienkontakt Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09 Über routeRANK:

Das Technologieunternehmen routeRANK (2006) bietet IT-Lösungen für Reisen und Mobilität. Im Gegensatz zu anderen Lösungen adressieren sie den gesamten Tür-zu-Tür-Weg, indem sie alle relevanten Verkehrsträger wie Bahn, ÖPNV, P+Rail, P+Ride, Auto, Mietwagen, Carsharing, Fahrgemeinschaften, e-bike, Fahrrad, Fusswege und deren viele multimodale Kombinationen berücksichtigen. In einer einzigen Suche findet und ordnet die patentierte Technologie die bestmöglichen Routen, sodass Benutzer sie nach mehreren Kriterien wie Preis, Reisezeit und CO2-Emissionen sortieren können. Mehr Informationen: https://business.routerank.com Über Netcetera Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Netcetera AG: Firmenübernahme Netcetera-routeRANK



Ende der Medienmitteilungen