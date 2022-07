Ob und allenfalls wie stark die Schweizerische Nationalbank am Devisenmarkt interveniert hat, ist aus den Zahlen nicht genau herauszulesen.Zürich - Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind im Juni um 75,63 Milliarden Franken (-8,2%) gesunken. Per Ende des Berichtsmonats lag der Wert bei 849,80 Milliarden Franken, nachdem es Ende Mai noch 925,43 Milliarden Franken gewesen waren. Der Gesamtbestand der Reserven (exkl. Gold) erreichte 862,28 Milliarden nach 939,40 Milliarden Franken im Monat davor, wie die SNB am...

