Gelnhausen (ots) -Wie hört sich die Revolution an, wie riecht eine Demonstration und wie schmeckt die Diktatur? Nader, ein geburtsblinder Iraner, wird 1980 an der iranisch-türkischen Grenze von den Revolutionsgarden daran gehindert, das Land zu verlassen. Er verschwindet spurlos.Sein Begleiter Musa schafft es bis nach Deutschland und mit ihm eine Aktentasche voller Notizen und Tonbandaufnahmen, in denen Nader aus seinem Leben erzählt: Von der Gewalt in den Erziehungsheimen, seiner Liebe zur Violine, die er vor seinem religiösen Vater verheimlichen muss, und von den Wirren der Iranischen Revolution, an der Nader auf Seiten der Kommunisten teilnimmt.Ein Buch, das teilhaben lässt und die Augen öffnet.Zum Buch: Aus dem Leben eines Blindgängers von Eskandar Abadi, 22,00 Euro, 300 Seiten, ISBN: 9783948923365Zum Autor: Eskandar Abadi (MIT DEUTSCHEN STÄRKEN UND IRANISCHEN SCHWÄCHEN) ist Journalist, Musiker und Übersetzer. Er wurde 1959 in Bandar-e Mahschahr im Iran geboren und studierte Staatsrecht in Teheran, bis 1980 alle Universitäten im Zuge der Iranischen Kulturrevolution geschlossen wurden. Um den Repressalien der neuen islamischen Republik zu entgehen, flüchtete er nach Deutschland und studierte Politikwissenschaften und Germanistik in Marburg.Heute ist Eskandar Abadi Redakteur bei der Deutschen Welle und lebt mit seiner Familie in Köln.Er ist geburtsblind.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://katapult-verlag.de/programm/9783948923365-aus-dem-leben-eines-blindgangers und auf der Seite https://eskandar.de/de/ finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5267151