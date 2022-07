Linz (www.anleihencheck.de) - Die Sorge vor einer herben Rezession in der Eurozone beschert uns in den vergangenen Tagen einen Sinkflug beim Kursverhältnis Euro zu US-Dollar, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seien noch vor ein paar Wochen Werte um 1,08 greifbar gewesen, rücke aktuell die Parität immer näher. Die dunklen Wolken einer Energiekrise in Europa würden die Marktteilnehmer in sichere Anlagehäfen wie den Schweizer Franken und den US-Dollar drängen. Auch wenn in Amerika Unsicherheit über zu stark steigende Zinsen da sei und infolgedessen auch hier eine Rezession möglich sei, bleibe der Dollar attraktiv. Heute und morgen erwarten wir Kennzahlen zum US-Arbeitsmarkt, sie werden für Bewegung sorgen und die Kurse bei EUR/USD möglicherweise noch tiefer gehen lassen, so Oberbank. ...

