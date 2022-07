In den letzten beiden Handelstagen verlor der Euro stark an Wert gegenüber dem US-Dollar. Das führt dazu, dass 1 Euro nur noch 1,02 US-Dollar wert ist und bald ein weiterer Absturz zur Parität droht (Stand: 06.07.2022). In diesem Fall hätte 1 Euro den gleichen Wert wie 1 US-Dollar. Für die Aktienmärkte haben jegliche starke Veränderungen an den Devisenmärkten meist negative Auswirkungen. Denn es verhält sich wie bei einer Partie Billard. Ein starker Impuls auf der einen Seite des Tisches kann auch ...

