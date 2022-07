Parkplatz-Photovoltaik ist in Baden-Württemberg schon Pflicht. Ist es auch ein Trend, um mehr Flächen für die Stromerzeugung zu gewinnen? In diesem Podcast mit Franz Pöter und Tobias Maurus vom Solarcluster Baden-Württemberg diskutieren wir, wie eine Parkplatzanlage aussehen und wirtschaftlich betrieben werden kann. Seit Anfang 2022 müssen neue Parkplätze in Baden-Württemberg mit Photovoltaik überdacht werden. Praktische Beispiele gibt es jedoch erst wenige. Nur ein Unternehmen hat ein gefördertes Pilotprojekt vor Einführung der neuen Gesetzeslage errichtet, das dafür gedacht war, Tipps für künftige ...

