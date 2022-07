Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Hagelschlag in den Regionen BL, BE und JU: Die Vaudoise richtet mobile Expertise-Zentren für beschädigte Fahrzeuge ein



07.07.2022 / 10:30



Lausanne, 7. Juli 2022 - Die Hagelunwetter, die Ende Juni und Anfang Juli 2022 über mehrere Schweizer Kantone gezogen sind, haben zahlreiche Schäden an Fahrzeugen verursacht. Das Ausmass des Ereignisses hat die Vaudoise dazu bewogen, in der Nähe der betroffenen Kundinnen und Kunden Expertise-Zentren einzurichten. Der Vaudoise wurden bereits mehr als 1 200 Hagelschäden an Fahrzeugen gemeldet. Aufgrund dieses ersten Anhaltspunkts und angesichts des starken Hagels von Ende Juni und Anfang Juli erwartet die Agentur in den nächsten Tagen zahlreiche weitere Meldungen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass betroffene Kundinnen und Kunden einen Schaden innert zehn Tagen nach dem Ereignis melden. Es werden über 2 000 Fälle mit einer durchschnittlichen Schadenhöhe von CHF 6 Millionen erwartet. Um rasch auf die Bedürfnisse der betroffenen Kundinnen und Kunden reagieren zu können, richtet die Vaudoise «EasyDrive Mobile»-Expertise-Zentren an folgenden Adressen ein: BL 16. - 18.08.2022 Bichag AG Laufen, Wahlenstrasse 175, 4242 Laufen BE 18. - 20.07.2022 23. - 24.08.2022 STI Thun, Grabenstrasse 36, 3602 Thun JU 25. - 29.07.2022 Transport Schluchter Sàrl Courgenay, Pré-Genez 17, 2950 Courgenay

Gérard Nerny, Leiter der Dienststelle Autoexpertisen erklärt: «Da wir so nah wie möglich bei den Kundinnen und Kunden sein wollen, richten wir Expertise-Standorte in einem Umkreis von rund 20 km vom Zentrum des Hagelsturms ein.» Betroffene Kundinnen und Kunden können ihren Hagelschaden bei ihrer Agentur oder auf www.vaudoise.ch melden. Wer ein Fahrzeug besitzt, bei dem Sicherheitseinrichtungen (Scheinwerfer, Scheiben, Rückspiegel) beschädigt wurden, und die dringend repariert werden müssen, kann dies direkt beim üblichen Reparateur tun und die Rechnung zusammen mit einem Bild des Schadens an ihre/seine Agentur senden. Weitere Auskünfte oder für einen Besuch des Expertise-Zentrums:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 680 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Medienmitteilungen