München (ots) -Die bekannte Unternehmerin und Investorin Judith Williams teilt ihre Erfolgsgeheimnisse bei Quickstart Online. Das Programm ist ein unabhängiges Wissensportal für E-Commerce, das Amazon gemeinsam mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) und der Pro-Bono-Initiative "Händler helfen Händlern" kleinen und mittleren Unternehmen sowie Gründer:innen kostenlos zur Verfügung stellt.Judith Williams, die bekannte Unternehmerin und Investorin aus "Die Höhle der Löwen", teilt im Juli in einem "Top Talk" als Coach für Gründer:innen ihr unternehmerisches Wissen zum Aufbau einer erfolgreichen Marke. In der Reihe "Top Talks" auf quickstart-online.de verraten digitale Vorbilder ihr Erfolgsgeheimnis.Quickstart Online bietet eine schnelle und kompakte Wissensvermittlung beim Einstieg in das Online-Geschäft. Das Programm ist kostenlos und unterstützt mit Informationen rund um E-Commerce und Marktplatzhandel in Form von leicht verständlichen Webinaren und 1:1 Coachings.Mehr als 30.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben bereits bei Quickstart Online teilgenommen und so ihr Online-Geschäft auf- und ausgebaut. Best Practices für den Onlinehandel sind insbesondere für stationäre Händler:innen und Gründer:innen wertvoll, um ihr Business auf dem Amazon Marketplace oder anderen Marktplätzen digital zu erweitern.Erfolgreiche Unternehmerin, Mentorin, Beauty Expertin und TV-Star Judith Williams coacht bei Quickstart OnlineMit Judith Williams konnte Quickstart Online eine echte Selfmade-Woman und Vollblut-Unternehmerin gewinnen. Sie zeichnet im "Top Talk" ihre beeindruckende Entwicklung von der Empfangsdame in einem Fitnessstudio bis hin zu einer der erfolgreichsten und bekanntesten Unternehmerinnen Deutschlands auf. Die frühere Opernsängerin entdeckte per Zufall und aufgrund eines Schicksalsschlages ihr großes Verkaufstalent. Sie entwickelte eine der heute erfolgreichsten europäischen Beauty-Marken, ganz ohne klassisches BWL-Studium. Judiths praktischer "Hands-on-Ansatz" zeichnet sie aus und macht sie zum perfekten Coach für effektives Verkaufen im E-Commerce.In ihrem Quickstart Online "Top Talk" (https://quickstart-online.de/tutorials/judith-williams-neu/) hilft Judith Williams Gründer:innen, ihr volles unternehmerisches Potenzial zu entwickeln. "Du musst dir bewusst sein, was du kannst und was du nicht kannst. Deine unbedingte Bereitschaft, jeden Tag an dir zu arbeiten, ist die Voraussetzung für dein unternehmerisches Mindset", erklärt sie.Das lernen Unternehmer:innen von Judith Williams:- Wie man das eigene unternehmerische Talent entdeckt und Schicksal als Chance begreift- Was eine "Millionenidee" ausmacht und wie man bei der Produktwicklung vorgehen sollte- Wie man die "Magie des Verkaufens" erlernt- Wie man den Vertrieb mit einem kleinen Budget stemmt und welche Rolle Emotionen dabei spielen- Wie weibliche Unternehmensführung funktioniert und wie wichtig dabei Werte und Anerkennung der Mitarbeiter:innen sind- Was ein unternehmerisches Mindset ist und wie man als Unternehmer:in mit Höhen und Tiefen umgeht- Was man als Unternehmer:in nie tun sollte, wenn man erfolgreich sein willQuickstart Online: Leicht verständliches Wissen rund um den OnlinehandelDie Amazon Top Talks finden im Rahmen von Quickstart Online statt, ein Programm von HDE, "Händler helfen Händlern" und Amazon, um Unternehmen den Einstieg in den Onlinehandel zu erleichtern.Dr. Markus Schöberl, Director Seller Services bei Amazon: "Wir freuen uns sehr, dass Quickstart Online so gut angenommen wird, bereits mehr als 30.000 Unternehmen haben seit dem Launch daran teilgenommen. Erfolgreiche Unternehmer:innen wie Judith Williams helfen mit ihrem Know-how in diesem Programm gerade auch stationären Händlern beim Auf- und Ausbau eines digitalen Standbeins. Die digitalen Coachings machen fit für erfolgreiches Verkaufen im Onlinehandel. Auf dem Amazon Marketplace erreichen unsere Verkaufspartner Millionen von Kund:innen weltweit und können so schnell wachsen."Über Quickstart OnlineZusammen mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) und "Händler helfen Händlern" hat Amazon im September 2020 das kostenfreie Wissensportal Quickstart Online ins Leben gerufen. Hier geht es um die nachvollziehbare Vermittlung von E-Commerce-Wissen, für alle Interessierten leicht zugänglich und kostenlos. Die Vielfalt des Handels ist wichtig für eine breite Auswahl an Produkten und die Lebensqualität aller. Zusammen mit den Partnern hat Amazon mit Quickstart Online ein Format geschaffen, bei dem Unternehmer:innen elementare Dinge lernen und auf ein breites Spektrum von Seminaren und Trainingsangeboten zurückgreifen können, um ein eigenes Online-Business aufzubauen. Mehr als 30.000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben seit dem Start von Quickstart Online mithilfe des Wissensportals den ersten Schritt Richtung Digitalisierung erfolgreich vollzogen. Die Initiatoren haben rund 30 Expert:innen an Bord geholt, die in Webinaren, Bootcamps, durch Handouts und in 1:1 Coachings ihr Know-how zu Themen wie Grundwissen E-Commerce, Vertriebswege und Internationalisierung teilen. Den noch ausschließlich stationär agierenden Händler:innen vermittelt das gemeinsame Wissensportal Quickstart Online (https://quickstart-online.de/) anwendbares E-Commerce-Wissen von echten Profis.Über den Handelsverband Deutschland (HDE)Der HDE hat seinen Sitz in Berlin und ist mit einem Büro auch in Brüssel vertreten. Der HDE wirkt in mehr als 60 nationalen und internationalen Organisationen mit. Als die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels steht der HDE einzelnen Unternehmen bei allen sachlichen und fachlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Er verschafft und erhält dem Wirtschaftszweig Einzelhandel Gehör und den Platz, die diesem aufgrund seiner wirtschaftlichen Bedeutung zustehen.Für weitere InformationenHandelsverband Deutschland - HDE e.V.Presse & KommunikationAm Weidendamm 1A10117 BerlinTelefon: 030 72 62 50-65Telefax: 030 72 62 50-99E-Mail: presse@hde.deWeb: www.einzelhandel.deÜber "Händler helfen Händlern"Die Pro-Bono-Initiative "Händler helfen Händlern" startete am 19. März 2020, als aufgrund der Corona-Pandemie deutschlandweit nicht systemrelevante stationäre Geschäfte ihre Ladentüren schließen mussten. Dazu haben führende mittelständische Handelsunternehmen eine Gruppe auf der Karriereplattform LinkedIn ins Leben gerufen, die betroffene Unternehmer und Unternehmerinnen informiert und untereinander vernetzt. Die Gruppe zählt mittlerweile über 4.400 Mitglieder, darunter Händler, Handels- und Wirtschaftsverbände, Journalisten und Handelsexperten. Händler wie Rose Bikes, BabyOne, MediaMarkt, Saturn, TomTailor und Intersport unterstützen die Initiative.Für weitere InformationenVera VaubelTelefon: 0160 84 72 068E-Mail: vera@changelog.blogWeb: www.changelog.blogWeb: www.haendler-helfen-haendlern.comLinkedIn: www.linkedin.com/groups/13844161Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf www.aboutamazon.de und auf Twitter unter @AmazonNewsDE.Für weitere Informationen:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5267192